Приятный сюрприз: Ubisoft запускает украинскую версию своего фирменного магазина

Компания Ubisoft решила порадовать приятным известием всех украинских геймеров. Дело в том, что ее руководство собирается запустить украинскую версию магазина Ubisoft Store.

Несколько дней назад известная компания Ubisoft решила ввести свои санкции против России. Ее представители официально объявили, что останавливают продажу своих игр на территории страны-агрессора.

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Приятный сюрприз

Тогда в своем сообщении они указали, что трагические события в Украине глубоко поразили и окутали печалью сердца сотрудников Ubisoft. Последние осудили российскую агрессию и перечислили неназванную сумму в фонды, которые помогают украинцам, пострадавшим от нашествия российских орков.

Правда, на всем этом они останавливаться не захотели. Дело в том, что вчера стало известно, что Ubisoft запускает официальный региональный онлайн-магазин для пользователей из Украины. Согласно их информации, функционировать украинский Ubisoft Store начнет уже в ближайшие дни.

Понятно, что всем нам сейчас не до видеоигр, но сюрприз все равно очень приятный. Также отметим, что в украинской версии этого магазина расчет будет производиться в наших гривнах. А стандартным языком во всех видеоиграх будет английский, а не русский.

Как сейчас выглядит страница Ubisoft Store / Скриншот

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