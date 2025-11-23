Инсайдер заверил в скором выходе ремейка Prince of Persia: Sands of Time

Последняя информация от известных инсайдеров свидетельствует о том, что ремейк культовой видеоигры Prince of Persia: Sands of Time выйдет значительно быстрее, чем можно было бы ожидать.

Инсайдеры уверены, что знают когда ожидать обновленную версию культовой приключенческой игры 2003 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming.

Когда выйдет ремейк Prince of Persia: Sands of Time?

По данным источников журналиста Тома Хендерсона, релиз долгожданной Prince of Persia: Sands of Time Remake запланирован уже совсем скоро, а именно на середину января 2026 года.

Об этом якобы должны сообщить вместе с новым трейлером проекта, который представят в рамках церемонии The Game Awards 2025, что пройдет 12 декабря 2025 года в 2:30 по киевскому времени.

Как утверждает Хендерсон, ремейк будет первым из нескольких, ведь далее в Ubisoft планируют осчастливить фанатов серии Assassin's Creed обновленной версией Black Flag.

Об этом журналист рассказал в выпуске подкаста Insider Gaming Weekly на YouTube.

Что известно о ремейке Prince of Persia: Sands of Time?