Инсайдер заверил в скором выходе ремейка Prince of Persia: Sands of Time
- Релиз ремейка Prince of Persia: Sands of Time запланирован на середину января 2026 года.
- Проект представят на The Game Awards 2025, а Ubisoft также планирует ремейк игры Black Flag.
Последняя информация от известных инсайдеров свидетельствует о том, что ремейк культовой видеоигры Prince of Persia: Sands of Time выйдет значительно быстрее, чем можно было бы ожидать.
Инсайдеры уверены, что знают когда ожидать обновленную версию культовой приключенческой игры 2003 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming.
Когда выйдет ремейк Prince of Persia: Sands of Time?
По данным источников журналиста Тома Хендерсона, релиз долгожданной Prince of Persia: Sands of Time Remake запланирован уже совсем скоро, а именно на середину января 2026 года.
Об этом якобы должны сообщить вместе с новым трейлером проекта, который представят в рамках церемонии The Game Awards 2025, что пройдет 12 декабря 2025 года в 2:30 по киевскому времени.
Как утверждает Хендерсон, ремейк будет первым из нескольких, ведь далее в Ubisoft планируют осчастливить фанатов серии Assassin's Creed обновленной версией Black Flag.
Об этом журналист рассказал в выпуске подкаста Insider Gaming Weekly на YouTube.
Полный выпуск: смотрите видео
Что известно о ремейке Prince of Persia: Sands of Time?
Проект был впервые анонсирован в 2020 году с планами на релиз уже в 2021. Разработкой занимались Ubisoft Pune и Ubisoft Mumbai.
С тех пор игру неоднократно переносили, а в сети даже появлялись слухи об отмене проекта.
В 2022 году ремейк поручили подразделению Ubisoft Montreal, которому пришлось полностью перезапустить разработку. Год назад к команде присоединились Ubisoft Toronto, ведь проект разросся из-за новой графики, анимации и новых механик как для боя, так и для паркура.