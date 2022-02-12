Прямо как в фильме: появилась модификация, меняющая главного героя Sifu на Джона Уика

Брутальные потасовки из Sifu вдохновили геймера на разработку модификации, меняющей внешность главного героя на одного из самых популярных персонажей боевиков последнего десятилетия.

Драки в Sifu это своего рода искусство. Парирование, уклонения, специальные удары и обычные атаки гармонично сочетаются друг с другом и выглядят как специфическая хореография.

Невероятное мастерство 40 минут и ни одной смерти: геймер поделился рекордным прохождением Sifu

Кроме того, разработчики позаботились о том, чтобы картинка, которую геймер видит на экране, была достаточно кинематографичной. Именно эта особенность вдохновила одного из игроков добавить в новинку знаменитого персонажа боевиков – киллера в исполнении легендарного Киану Ривза.

В одной из частей франшизы "Джон Вик" есть сцена, где главный герой ведет схватку в людном ночном клубе. Удивительно, но один из уровней Sifu очень напоминает именно этот фрагмент кинофильма, включая яркое клубное освещение и электронную музыку, играющую на заднем плане.

Джон Уик в Sifu



Джон Вик, известный своими навыками стильного, если так можно сказать, рукопашного боя и главный герой Sifu чрезвычайно похожи и это легко заметить.

Возможно именно поэтому в локациях игры модель Уика чувствует себя как рыба в воде, даже без огнестрельного оружия, которое казалось бы является неотъемлемым атрибутом "Бабы Яги".

что Sifu доступна на PC, PlayStation 5 и PlayStation 4.