GTA 6 уже доступна к предзаказу, но только в одной стране мира

В сети появилась информация о том, что в одной из восточных стран открыли предзаказ на Grand Theft Auto 6. Подробнее – в материале.

Пока весь геймерский мир затаил дыхание в ожидании хоть каких-то новостей о GTA 6, в Малайзии уже открыли возможность предварительного заказа игры, информирует 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

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Хитрый замысел продавцов

Релиз долгожданного продолжения легендарной серии видеоигр от Rockstar все еще запланирован на осень 2025 года, но Rockstar продолжают хранить тишину относительно проекта.

Вместе с тем, выяснилось, что желающие геймеры уже могут предзаказать игру, несмотря на отсутствие официального объявления о старте продаж. Правда, для этого надо проживать в Малайзии.

На портале Reddit пользователь prettyboylee сообщил, что местная сеть магазинов Gamers Hideout уже предлагает такую опцию.

Геймер дополнил сообщение фото, где на витрине можно увидеть фейковую коробку с GTA 6. Хотя внутри нет игры, заплатив депозит в размере около 3 долларов США посетители могут сделать предзаказ на GTA 6.

Подробнее узнать об условиях этой "сделки", а также и сделать заказ, можно на сайте Gamers Hideout. Оказывается, что эта система по сути позволяет игрокам предварительно заказать предзаказ, гарантировав себе получение физической копии игры.

После того как Rockstar официально объявит цену на GTA 6, заказчиков попросят оплатить полную сумму и забронируют за ними желанный диск.

Хотя эта инициатива выглядит довольно забавной, она все же может застраховать геймеров, желающих получить именно физическую копию игры, от ее возможного дефицита.