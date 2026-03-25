Marathon продался миллионным тиражом, Sony все равно недовольна –что ждет игру

Научно-фантастический шутер Marathon от Bungie показал миллионные продажи за первые недели после релиза. В то же время аналитики и инсайдеры отмечают, что результат оказался ниже внутренних ожиданий Sony, которая рассчитывала на более сильный старт новой франшизы.

Своими данными и прогнозами поделилось аналитическое агентство Alinea Analytics.

Смотрите также Игрок Crimson Desert достиг конца карты и увидел неожиданное

Почему старт игры считают неоднозначным?

Специалисты Alinea Analytics подсчитали, что за три недели после релиза эвакуационный шутер Marathon разошелся тиражом примерно 1,2 миллиона копий. Наибольшую долю продаж обеспечили игроки на ПК – около 70%. Еще 19% пришлось на PlayStation, а остальные 11% – на Xbox.

Активность аудитории также была ощутимой на старте. В первые выходные после запуска суммарный пиковый онлайн на всех платформах достиг 478 тысяч игроков. Однако уже за следующие выходные этот показатель снизился примерно на пятую часть – до 380 тысяч, что обусловлено хардкорностью шутера, так что падение понятно, но похоже, что и разработчики и Sony все же целились на более высокие показатели.

Статистика продаж Marathon / Фото Alinea Analytics

Почему Sony и Bungie недовольны?

Это подтверждают и слова инсайдеров, которые поделились информацией с журналистом Forbes Полом Тасси. Они отмечают, что приведенные оценки продаж и вовлеченности игроков являются довольно точными. В то же время внутри студии признают: результат оказался ниже того уровня, на который рассчитывали учитывая бюджет разработки, длительный цикл создания и статус первой за десятилетие новой франшизы Bungie.

Журналист также уточнил, что говорить о провале уровня Concord или недавнего Highguard не стоит. Команда не планирует сворачивать поддержку игры – разработка будущих сезонов уже активно продолжается.

Напомним, что Marathon официально вышла 5 марта на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X и S. Первые рецензии начали появляться лишь через несколько недель после релиза, а оценки на Metacritic пока колеблются в пределах 80 – 82 баллов.

Что известно о Marathon: история серии и будущее франшизы

Marathon – это далеко не новый тайтл для индустрии. Оригинальная серия стартовала еще в 1994 году на компьютерах Apple Macintosh. Именно она стала одним из ранних научно-фантастических шутеров от первого лица, который запомнился сложным сюжетом, текстовыми журналами и атмосферой космической изоляции. Впоследствии Bungie выпустила еще две части – Marathon 2: Durandal и Marathon Infinity.

В новой версии игры студия фактически перезапустила франшизу, изменив формат на популярный ныне жанр эвакуационного шутера с элементами PvPvE. Игроки берут на себя роль наемников, или "раннеров", которые исследуют опасные зоны, ищут ресурсы и пытаются выбраться живыми, соревнуясь с соперниками и искусственным интеллектом.

Точные данные об общем количестве игроков Bungie не раскрывает, но если верить данным аналитиков – стартовый онлайн почти в полмиллиона пользователей даже с учетом уменьшения аудитории свидетельствует о заметном интересе геймеров. Если студии удастся удержать темп обновлений и развивать сезонную модель, Marathon имеет шансы сформировать стабильное сообщество – как это в свое время случилось с Destiny.

В конце концов как разработчикам так и игрокам стоит надеяться на поддержку со стороны Sony. Если компания будет видеть перспективу, то франшиза получит стабильное будущее и его уже сейчас можно назвать осторожно оптимистичным.