Продолжается уже почти 60 часов: в Age of Empires II проходит один из самых длинных матчей

В стратегии Age of Empires II сейчас проходит один из самых длинных матчей в истории. А все потому, что его участники не хотят сдаваться, а также даже не пытаются рисковать.

Стратегию Age of Empires II можно смело называть одной из лучших в истории. А ярким подтверждением этого может служить тот факт, что даже в 2022 году она пользуется спросом среди геймеров.

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Коса на камень

Например, 9 февраля два профессиональных игрока в Age of Empires II начали обычный матч на карте Acropolis, который уже суммарно собрал почти 300 тысяч просмотров. Все потому, что этот поединок длится уже почти 60 часов реального времени, а когда он завершится даже сейчас трудно сказать. Дело в том, что ни один игрок сдаваться не планирует, хотя они уже давно исчерпали все ресурсы и не могут создавать новых юнитов.

Сейчас геймеры оказались в довольно интересном положении, потому что для победы нужно рисковать, а делать этого они не собираются. А все потому, что Andre_2i с небольшой армией разместился в каменном замке, а Rubenstock – не может его взять, хотя и владеет численным преимуществом (21 на 4). То есть получается, что зрители стали свидетелями ситуации, которую лучше всего описывает такой фразеологизм: "Нашла коса на камень".

Что же дальше

Оба игрока уже неоднократно отмечали, что сдаваться они не собираются. Сейчас стримеры пытаются поймать друг друга на ошибке. А если точнее, то эти игроки в Age of Empires II ждут, когда кто-нибудь из них полностью заснет. Стоит добавить, что иногда геймеры все же спят. Правда, долго этого они делать не могут, потому что есть оппонент, который готов напасть в любой момент.

Интересно, что стримерам уже даже предлагали определенные суммы за капитуляцию. Но для обоих это принципиальный вопрос, потому подобные предложения они отвергают. Геймеры лишь отмечают, что готовы играть столько, сколько нужно будет для победы. А поэтому очень интересно будет посмотреть, чем же завершится такое эпическое противостояние.

Момент, когда Rubenstock почти победил: видео