Исторический факультет Университета Аризоны совместно с Microsoft World's Edge и Relic Entertainment запустили разработку специального курса, что позволит студентам получить академический зачет за игру в популярную стратегию Age Of Empires 4.

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В начале следующего года на сайте игры появится уникальный интерактивный образовательный контент, подготовленный двумя профессорами университета – доцентом средневековой истории Полом Миллиманом и заведующей кафедрой Элисон Футрелл, доцентом истории Рима.

С дополнительным информационным контентом Age of Empires 4 сможет ознакомиться каждый желающий. А студенты университета, который внимательно его прочтут и сыграют в игру, позже смогут пройти аттестацию и даже получить академический зачет в университете.

Идея была действительно увлекательна, собрать уроки в другой форме и с возможностью для сообщества действительно динамично работать с материалом. Одной из областей моих исследований как раз является то, как древнее прошлое представлено в разных видах СМИ, – рассказывает Футрелл.

Релизный трейлер Age of Empires 4



Профессор Миллиман в свою очередь добавил, что "не будет никаких учебников или привычных тестов. Курс будет ориентирован на проект и будет основываться на опыте, который студенты получили, играя в игру с нашим дополнительным контентом".

Основное внимание будет уделено средневековым периодам: Нормандскому завоеванию Англии, Столетней войне между Англией и Францией, расширению Монгольской империи и становлению Московии. Профессора университета и разработчики надеются, что подобным образом они заинтересуют как можно больше студентов в получении ученой степени по истории.