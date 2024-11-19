Blizzard случайно подтвердили слухи о новой игре в серии StarCraft, зарегистрировав возрастной рейтинг для будущего проекта, информирует 24 Канал со ссылкой на Gamerant.

Интересно Blizzard исправила скандальный Warcraft III Reforged выпускает ремастеры первых двух частей

Новый StarCraft не будет стратегией

Слухи о том, что Blizzard работают над StarCraft возникли довольно давно и взволновали поклонников легендарной RTS.

И вот Blizzard косвенно подтвердили будущий релиз, зарегистрировав для него возрастной рейтинг. На портале ESRB появилась страница под названием "Starcraft", где таинственному проекту был присвоен рейтинг "Teen".

Заявлено, что в игре будет "анимационная кровь и жестокость" и "нецензурная лексика". Интересно, что страница содержала еще какую-то дополнительную информацию, которую удалили вскоре после ее публикации.

В сочетании с недавними новостями о том, что Blizzard нанимает разработчиков для не анонсированного шутера с открытым миром, эта информация из ESRB может означать, что студия действительно работает над шутером во вселенной StarCraft.

Фанаты серии озадачены сменой жанра, но надеются, что учитывая все большее количество информации, появляющейся в сети, официальный анонс игры также не заставит себя ждать.