Blizzard випадково підтвердили чутки про нову гру в серії StarCraft, зареєструвавши віковий рейтинг для майбутнього проєкту, інформує 24 Канал з посиланням на Gamerant.

Цікаво Blizzard виправила скандальний Warcraft III Reforged випускає ремастери перших двох частин

Новий StarCraft не буде стратегією

Чутки про те, що Blizzard працюють над StarCraft виникли доволі давно та схвилювали шанувальників легендарної RTS.

Аж ось Blizzard опосередковано підтвердили майбутній реліз, зареєструвавши для нього віковий рейтинг. На порталі ESRB з'явилася сторінка під назвою "Starcraft", де таємничому проєкту було присвоєно рейтинг "Teen".

Заявлено, що в грі буде "анімаційна кров і жорстокість" та "нецензурна лексика". Цікаво, що сторінка містила ще якусь додаткову інформацію, яку було видалено невдовзі після її публікації.

У поєднанні з нещодавніми новинами про те, що Blizzard наймає розробників для неанонсованого шутера з відкритим світом, ця інформація з ESRB може означати, що студія справді працює над шутером у всесвіті StarCraft.

Фанати серії спантеличені зміною жанру, але сподіваються, що з огляду на все більшу кількість інформації, що з'являється у мережі, офіційний анонс гри також не забариться.