Що відомо

"Так, це проєкт, який, наскільки мені відомо, знаходиться в розробці. Або принаймні коли я писав цю книгу, він був у розробці. Так, вони працюють над шутером StarCraft. StarCraft не помер у Blizzard", – каже Шрайер.

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Про майбутню гру наразі відомо вкрай мало. Її розробку нібито очолює творець Far Cry Ден Хей, для якого це стало першим проєктом після Overwatch і скасованої Odyssey, котру описували як "казкову" пригоду в жанрі виживання. Персонажі там потрапляли з реального світу у фантастичний, де на них чекало багато пригод і небезпек.

Компанія Blizzard уже двічі намагалася реалізувати ідею з новою грою у всесвіті StarCraft, але обидва рази зазнала невдачі.

StarCraft: Ghost була сумнозвісно "відкладена" майже два десятиліття тому після офіційного анонсу, але до неї так і не повернулися.

була сумнозвісно "відкладена" майже два десятиліття тому після офіційного анонсу, але до неї так і не повернулися. Схожа доля кілька років тому спіткала неанонсований StarCraft: Ares, оскільки Blizzard, як повідомлялося, хотіла зосередити свої зусилля на таких речах, як Overwatch 2 і Diablo 4.

StarCraft Remastered і StarCraft 2 Remastered були анонсовані для Game Pass 26 вересня на стрімі Xbox's Tokyo Game Show.

Звісно ж, наразі немає жодних навіть приблизних термінів виходу нової гри, а також інформації про те, якою вона може бути.