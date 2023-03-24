"Вы испугаете моих детей", – футболистки недовольны своими моделями в FIFA 23

EA добавили в FIFA 23 12 женских футбольных команд. К сожалению для звездных футболисток, их модели в игре – это что-то из ночных кошмаров, по крайней мере, так утверждают сами спортсменки. Детали – в материале.

EA долго игнорировали женские футбольные клубы, а в играх FIFA обычно были только сборные. Однако, в рамках большого обновления, в игру наконец-то добавили целых 12 команд, но есть одно но – футболистки весьма недовольны своими игровыми протеже.

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Помимо общей непохожести игроков и моделей из игры, в некоторых случаях FIFA 23 еще и отбеливает их кожу. В частности, от такого пострадала футболистка Хьюстон Дэш Каприс Дидаско.

Я благодарна, что EA Sports наконец-то включила NWSL (Национальную женскую футбольную лигу, – ред.), но это не представляет меня, – прокомментировала спортсменка своего персонажа в игре.

Не понравилась игровая версия самой себя и нападающей Сидни Леруа, заявившей, что этим разработчики испугают ее детей.

Прошу, скажите, что я делала полное сканирование тела не для этого, – добавила футболистка.

К недовольным присоединилась и обладательница олимпийского золота, игрок Портланд Торнс Дженни Бекки, саркастически написавшая, что наконец-то нашла своего потерянного близнеца.

В конце концов, все та же Сидни Леруа сообщила, что всем женщинам повыше еще повезло, ведь некоторые футболистки мало того, что не похожи на самих себя от слова совсем, но еще и побриты наголо.

Интересно будет наблюдать за тем, как разработчики из EA Sports выйдут из такой позорной ситуации.