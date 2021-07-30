Профессиональный игрок CS: GO пошел на хирургическое вмешательство, чтобы улучшить свою игру

Киберспортсмен берлинского коллектива BIG лег под нож хирургов, чтобы справиться с физиологической проблемой, которая мешала ему играть. Подробнее в материале.

Профессиональный игрок турецкого происхождения, выступающий за команду BIG – Кан "XANTARES" Дурткардес осмелился на операцию, призванную решить проблему, которая активно мешала ему играть в CS: GO.

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XANTARES известен среди поклонников CS: GO не только за свои киберспортивные успехи, но и благодаря своеобразному мему "XANTARES PEEK", возникшему из-за искусной способности турка проверять позиции в игре и убивать оппонентов, буквально не оставляя им шансов.

Реакции профессиональных игроков на "XANTARES PEEK"



Однако оказалось, что всю свою профессиональную карьеру игрок боролся с неприятной физиологической проблемой, которая мешала его игре – чрезмерной потливостью ладоней. Именно она заставила Кана решиться на специальную ETS операцию.

Во время ETS операции хирурги пытаются прервать передачу нервных сигналов от позвоночного столба к потовым железам и таким образом предотвратить их "включение".





Киберспортсмен сообщил, что такой шаг был обдуманным, ведь до этого он дважды пытался справиться с проблемой с помощью курса специальных инъекций, предусматривающий по 20-30 уколов в каждую руку. Однако такое лечение давало лишь краткосрочный результат, и его эффект исчезал уже через полгода.

Сколько времени Дурткардесу понадобится на восстановление пока неизвестно, однако сейчас профессиональная сцена CS: GO находится в отпуске, а к старту следующего турнира, которым станет 14 сезон ESL Pro League остается еще более двух недель.