Это лучшие бесплатные программы для мониторинга производительности вашего ПК в играх

Многим игрокам очень важно следить за производительностью игр, особенно если они вложили немалые деньги в мощный компьютер. Хорошая новость заключается в том, что вы можете найти очень много бесплатных программ, которые помогут в этом.

Эти программы выполняют различные задачи – от отслеживания интенсивности работы различных компонентов системы до вывода на экран счетчика кадров в секунду, который работает в реальном времени, а не отложено, как бенчмарки. Вы можете использовать лишь какую-то одну функцию или их комбинацию для мониторинга системы и понимания потребностей и возможностей как железа, так и самой игры.

Смотрите также Во что поиграть: PlayStation объявляет список игр для подписчиков в июле 2024 года

MSI Afterburner

Очень популярная программа для мониторинга, использование которой не требует наличия оборудования MSI. Загрузите MSI Afterburner, и вы увидите множество данных о текущем состоянии вашей системы, включая нагрузку на графический процессор и память, а также скорость вращения системных вентиляторов.

Вы можете использовать экранное окно, чтобы оставаться в курсе всей этой информации во время игры. Здесь также есть бесплатные инструменты для разгона ваших компонентов.

FPS Monitor

FPS Monitor специализируется на показе ключевой статистики во время игры путем наложения интерфейса на другие запущенные программы. Все можно полностью настроить при необходимости. Вы можете менять цвета, стили шрифтов, частоту обновления данных, место, где отображается информация, и многое другое.

Детали, которые могут отображаться, — это производительность процессора, производительность графического процессора, производительность оперативной памяти и количество кадров в секунду.

Вы можете попробовать программу бесплатно, но впоследствии увидите сообщение с просьбой внести одноразовый платеж в размере 9.95 доллара.

HWiNFO

С помощью HWiNFO можно получить массу диагностической информации, включая внутренние температуры и напряжения, нагрузку на процессор и графический процессор, состояние памяти, активность жесткого диска и прочее. Программа настолько всеобъемлющая, что даже NASA является одной из организаций, которые ею пользуются.

Она помогает получить полное считывание системной диагностики и устранения неисправностей, а также мониторинг производительности. Вы также можете получить различные системные отчеты, если углубитесь в интерфейс.

Она бесплатна для некоммерческого использования.



HWiNFO может предоставить целый ряд статистических данных / Фото David Nield

Nzxt Cam

Nzxt – производитель игровых ПК, но любой может бесплатно использовать его мощный инструмент мониторинга компьютера, независимо от того, является ли он клиентом компании, или нет. Профиль по умолчанию предлагает мониторинг в реальном времени уровней процессора и графического процессора, а также сетевой активности и активности накопителей.

В Nzxt Cam есть множество экранов для изучения, включая исчерпывающую страницу System Specs, которая расскажет вам обо всех компонентах, составляющих вашу систему.

Здесь вы найдете несколько ненавязчивых рекламных объявлений для оборудования и аксессуаров Nzxt, но их легко избежать.

Смотрите также 5 небанальных хорроров с замечательным сюжетом, в которые вы можете поиграть в 2024 году

Эту программу можно особенно рекомендовать тем, кому важен современный интерфейс, потому что все предыдущие программы, к сожалению, в плане дизайна застряли где-то на уровне начала 2000-х.



Nzxt Cam обладает лучшим интерфейсом из всех перечисленных вариантов / Фото Nzxt

HWMonitor

Еще одна программа, которая охватывает максимально возможное количество параметров для отслеживания. Здесь учтены почти все возможные системные показатели, о которых вы только можете подумать: CPU, GPU, оперативная память, системные диски и многое другое.

Главной особенностью этой программы является то, что данные из нее можно сохранять, что позволит вам получить картину того, как статистика меняется со временем.

Базовая версия программы бесплатна, но вы можете заплатить 19,95 евро (около 22 долларов) за Pro-версию с дополнительными возможностями.