Просто и со вкусом: геймеры и критики по достоинству оценили новинку Kena: Bridge of Spirits

Живописная игра от студии Ember Lab вышла совсем недавно, однако уже успела получить массу положительных отзывов как от критиков и журналистов, так и от рядовых геймеров. Больше об этом в материале.

21 сентября состоялся релиз однопользовательского экшена Kena: Bridge of Spirits. Игра понравилась критикам и безумно пришлась по вкусу геймерам.

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Разработчики предлагают игрокам погрузиться в увлекательную историю Кены – молодой проводницы духов, направляющейся в заброшенное поселение в поисках священного горного святилища. Компанию героине составят милые миниатюрные духи под названием Rot. Развивая их способности, исследуя тайны дремучего леса и вступая в схватки с могущественными врагами вам предстоит привести девушку к ее цели.

Релизный трейлер игры Kena: Bridge of Spirits



Проект называют фантастическим приключением с шикарным визуальным рядом и музыкальным сопровождением, которое держит баланс между игровым процессом и сюжетом. Рецензенты также отмечают неплохую боевую систему и интересное взаимодействие с маленькими духами Rot.

Среди минусов игры выделяют ее продолжительность (около 9 часов), неожиданно тяжелые схватки с боссами и отсутствие новых идей. По словам большинства обозревателей, проект очаровывает визуалом и продуманным миром, который действительно хочется исследовать, однако в то же время предлагает никаких геймплейных инноваций, а те инструменты, которые есть в распоряжении игроков быстро надоедают и не выделяются разнообразием.

Волшебный мир игры Kena: Bridge of Spirits / изображение playstationtrophies.org

Например, у вас есть всего лишь 3 вида атаки – обычный удар, сильный удар и выстрел из лука. Конечно, все их можно прокачать, изучив новые приемы, однако большинство из них выглядят однообразно и не вносят существенных изменений в игровой процесс.

Kena: Bridge of Spirits – это очень хорошая игра, которая ощущается так, будто ее уже оставили позади современные жанровые конвенции. В этом нет ничего плохого – мы не должны ожидать, что игры, особенно те, что создаются студиями размером с Ember Labs, будут какими-то новаторскими, но так много из этого проекта чувствуется заимствованным из другого места, что ее трудно назвать превосходной. Это прочный, приятный проект, а его мир настолько волшебный, что вам безразлично, что вы уже видели подобный геймплей где-то ранее. Кена не изобретает колесо заново, но это все равно достаточно хорошее колесо, – отметили в обзоре издания TheGamer, поставив игре 4/5.

Другие популярные издания также не поскупились в оценках, таким образом игра получила 4.5/5 от Screen Rant, 4/5 от Game Rant, 65/100 от PC Gamer и 80/100 от IGN. Несмотря на очевидные минусы, геймеры более положительно оценили проект, о чем свидетельствуют данные на популярном портале Metacritic – 9.1/10 на PS5, 8.7/10 на PS4 и 8.2/10 на ПК.