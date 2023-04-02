Поклонник Skyrim создал для него аналог игры GeoGuessr
Источник:Reddit
Фанат Skyrim создал аналог GeoGuessr на основе карты культовой RPG от Bethesda, предложив игрокам новый способ проверить свое знание легендарного игрового мира.
Поклонников TES V: Skyrim с легкостью можно назвать одними из самых изобретательных и очередной проект преданного фана игры это лишь подтверждает.
Читайте также В качестве искусственного интеллекта используют в индустрии онлайн-казино
В Skyrim определенно один из лучших открытых миров всех времен и многие современные RPG все еще используют его как золотой стандарт уровня детализации.
Кроме того, тысячи игроков все еще ежедневно играют в игру, поэтому суровые земли нордов можно даже назвать второй родиной многих геймеров.
Одним из самых преданных поклонников проекта, вероятно, является пользователь Reddit под ником TheEdenChild, который вместе с друзьями создал карту GeoGuessr для Skyrim, в которой представлено более 6000 локаций игры, которые геймеры могут попытаться найти как в оригинальной браузерной игре.
Разработка энтузиастов даже поддерживает многопользовательскую игру, так что вы можете посоревноваться в знании достопримечательностей Скайрима со своими друзьями. Для этого достаточно перейти по ссылке.
Следует заметить, что ранее TheEdenChild и его команда создали подобную игру для поклонников Elden Ring.