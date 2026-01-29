Обновление PlayStation Plus в феврале: Undisputed, Subnautica и кое-что действительно интересное

Sony обнародовала список игр, которые станут доступными для подписчиков PlayStation Plus в феврале. В обновленную подборку вошли четыре проекта разных жанров: реалистичный симулятор бокса, арктическое выживание, психоделическое приключение и популярный авиасимулятор.

Геймеры смогут добавить эти тайтлы в свою библиотеку уже с начала месяца и пользоваться ими в течение четырех недель, а полный перечень и подробное описание опубликовано в блоге PlayStation.

Какие развлечения ждут игроков в феврале?

Симулятор Undisputed для PS5 предлагает аутентичный опыт профессионального бокса с более 70 лицензированными бойцами и реалистичной графикой.

Игроки могут создавать собственных атлетов в подробном редакторе, настраивая все от татуировок до экипировки, и развивать их через 50 различных характеристик в режиме карьеры – от любительских турниров до титула чемпиона.

Для поклонников выживания подготовлено Subnautica: Below Zero (PS4, PS5), где предстоит исследовать ледяные воды планеты 4546B.

Сюжет сосредоточен на поиске пропавшей сестры, что требует строительства жилых модулей, сбора ресурсов и создания оборудования в условиях сурового арктического климата и встреч с опасными существами.

В противовес этому, научно-фантастический боевик Ultros (PS4, PS5) сочетает в себе динамичные бои с космическими формами жизни и уход за растениями в Саркофаге.

Эта игра отличается стилем от художника El Huervo и музыкой от Ratvader, а игровая механика базируется на временных петлях, позволяющих открывать новые пути и навыки в дереве умений.

Любители авиации смогут испытать Ace Combat 7: Skies Unknown для PS4, где роль элитного пилота предусматривает выполнение сложных трюков и участие в тактических воздушных дуэлях.

В распоряжении игроков будут современные и футуристические истребители, оснащенные передовым вооружением для патрулирования наиболее открытого пространства на планете – неба.

Дополнительно напоминаем, что до 2 февраля включительно есть возможность забрать игры января: Need For Speed Unbound, Disney Epic Mickey: Rebrushed и Core Keeper.