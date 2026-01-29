Оновлення PlayStation Plus у лютому: Undisputed, Subnautica і дещо справді цікаве
- У лютому передплатники PlayStation Plus отримають доступ до чотирьох нових ігор: Undisputed, Subnautica: Below Zero, Ultros та Ace Combat 7: Skies Unknown.
- Ігри будуть доступні з початку місяця на чотири тижні, з можливістю додавання в ігрову бібліотеку.
Sony оприлюднила список ігор, які стануть доступними для передплатників PlayStation Plus у лютому. До оновленої добірки увійшли чотири проєкти різних жанрів: реалістичний симулятор боксу, арктичне виживання, психоделічна пригода та популярний авіасимулятор.
Геймери зможуть додати ці тайтли до своєї бібліотеки вже з початку місяця та користуватися ними протягом чотирьох тижнів, а повний перелік та детальний опис опубліковано в блозі PlayStation.
Які розваги чекають на гравців у лютому?
Симулятор Undisputed для PS5 пропонує автентичний досвід професійного боксу з понад 70 ліцензованими бійцями та реалістичною графікою.
Трейлер Undisputed – дивіться відео:
Гравці можуть створювати власних атлетів у детальному редакторі, налаштовуючи все від татуювань до екіпірування, та розвивати їх через 50 різних характеристик у режимі кар’єри – від аматорських турнірів до титулу чемпіона.
Для шанувальників виживання підготовлено Subnautica: Below Zero (PS4, PS5), де доведеться досліджувати крижані води планети 4546B.
Трейлер Subnautica: Below Zero – дивіться відео:
Сюжет зосереджений на пошуку зниклої сестри, що вимагає будівництва житлових модулів, збору ресурсів та створення обладнання в умовах суворого арктичного клімату та зустрічей із небезпечними істотами.
На противагу цьому, науково-фантастичний бойовик Ultros (PS4, PS5) поєднує в собі динамічні бої з космічними формами життя та догляд за рослинами у Саркофазі.
Трейлер Ultros – дивіться відео:
Ця гра вирізняється стилем від художника El Huervo та музикою від Ratvader, а ігрова механіка базується на часових петлях, що дозволяють відкривати нові шляхи та навички у дереві вмінь.
Любителі авіації зможуть випробувати Ace Combat 7: Skies Unknown для PS4, де роль елітного пілота передбачає виконання складних трюків та участь у тактичних повітряних дуелях.
Трейлер Ace Combat 7: Skies Unknown – дивіться відео:
У розпорядженні гравців будуть сучасні та футуристичні винищувачі, оснащені передовим озброєнням для патрулювання найбільш відкритого простору на планеті – неба.
Додатково нагадуємо, що до 2 лютого включно є можливість забрати ігри січня: Need For Speed Unbound, Disney Epic Mickey: Rebrushed та Core Keeper.