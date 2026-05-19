Sony снова поднимает цены на PS Plus – подписка станет дороже уже на этой неделе

Подписка PlayStation Plus снова меняет цену. Sony объявила о новом повышении стоимости сервиса, но на этот раз изменения коснутся не всех пользователей и не в каждом регионе.

На странице Sony в X появилось сообщение об очередном повышении стоимости подписки PlayStation Plus, которое начнет действовать с 20 мая и будет касаться базового уровня сервиса, сообщает 24 Канал.

Компания изменит цены на месячные и трехмесячные планы в отдельных регионах. После обновления стоимость подписки будет выглядеть так:

месячный тариф – с 9,99 долларов до 10,99 долларов, с 6,99 фунтов стерлингов до 7,99 фунтов стерлингов и с 8,99 евро до 9,99 евро;

трехмесячный тариф – с 24,99 долларов до 27,99 долларов, с 19,99 фунтов стерлингов до 21,99 фунтов стерлингов и с 24,99 евро до 27,99 евро.

В Sony уточнили, что повышение прежде всего коснется новых пользователей сервиса. Активные подписчики сохранят старую цену до завершения действия текущего периода или изменения условий подписки.

Исключением стали Турция и Индия, где новые тарифы затронут и действующих пользователей.

Почему дорожают игровые подписки и при чем здесь Xbox?

Компания объясняет подорожание "рыночными условиями". В то же время финансовые результаты Sony демонстрируют рост – операционная прибыль компании за год увеличилась на 12 % и достигла 2,95 миллиарда долларов.

Это уже не первое повышение цен от Sony в 2026 году.

Одно из самых масштабных подорожаний сервис пережил в 2023 году, когда компания подняла стоимость годовых тарифов сразу на 30 – 35 %. Тогда базовый план Essential подорожал с 60 до 80 долларов в год, а дорогие уровни Extra и Premium также получили существенно выше ценники.

В 2025 году Sony снова начала пересматривать региональные цены. Повышение затронули страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Канаду и ряд других рынков. Компания прямо заявила, что и в дальнейшем будет "корректировать" стоимость сервиса, поскольку пользователи все чаще переходят на более дорогие уровни подписки Extra и Premium.

В начале апреля компания увеличила цены на PlayStation 5, PlayStation 5 Pro и портативное устройство PlayStation Portal. Тогда стандартная PS5 подорожала с 550 до 650 долларов, PS5 Pro – с 750 до 900 долларов, а PlayStation Portal – с 200 до 250 долларов.

Поднять цены на подписку компания планировала еще в 2025 году. Тогда об этом сообщало издание Game Rant.

Похожей стратегии придерживается и Microsoft со своим сервисом Xbox Game Pass. В 2024 году Microsoft подняла стоимость Game Pass Ultimate с 16,99 до 19,99 долларов в месяц, а также представила новый тариф Standard без доступа к релизам в день выхода.

Xbox Game Pass Standard появилась как раз вовремя до выхода игры Call of Duty: Black Ops 6 в Game Pass в октябре, после покупки Activision Blizzard,

– прокомментировало тогда издание The Verge.

Другие издания также связывали поднятие цен именно с этим фактом. Игроки в сети шутили, что покупку Activision Blizzard Microsoft решила отбить за счет покупателей. Среди других причин также называли рост затрат на разработку AAA-игр, более дорогие серверные мощности, инфляцию и увеличение расходов на лицензирование контента.

"Дополнительное давление создала и общая трансформация игрового рынка, где компании все больше зарабатывают именно на сервисах и регулярных платежах, а не только на продажах консолей", – прокомментировал Михиел Ван Кромбругге в исследовании в International Journal of Research in Marketing.

Эксперты также обращают внимание, что и Sony, и Microsoft постепенно проверяют, насколько пользователи готовы мириться с высокими ценами. Специалисты из VGC, комментируя рост цен, отметили, что Sony продолжит поднимать цены на подписки постепенно из-за ситуации на рынке.