Обсуждения вокруг этого переименования стартовали еще 13 мая, после публикации генерального директора Xbox Аши Шармы (Asha Sharma) на своей странице в X, напоминает 24 Канал.

Она спросила пользователей, какой вариант им нравится больше – "Xbox" или "XBOX". В результате большинство проголосовало именно за второй вариант.

После этого официальный аккаунт бренда в X сменил название на "XBOX". В то же время страницы подразделения в Threads и Bluesky пока остались необновленными, хотя это может измениться в ближайшее время.

Зачем Microsoft возвращает XBOX?

Когда журналисты The Verge обратились к Microsoft за комментарием, представитель компании фактически подтвердил изменения, сославшись на сообщение Аши.

Впрочем, написание XBOX большими буквами не является чем-то новым для бренда. Именно так выглядел оригинальный логотип первой консоли XBOX. Поэтому это скорее возвращение к истокам, что вполне соответствует общей политике новой руководительницы, которую я бы иронично назвал "Make XBOX great again".

Аналогичный стиль Microsoft использовала и во время продвижения Xbox 360, Xbox One и Xbox Series X/S, где отдельные элементы айдентики также оформлялись капсом.

XBOX быстро меняется

Ребрендинг стал частью значительно более масштабных изменений в структуре игрового бизнеса Microsoft. Аша Шарма начала свою работу с того, что фактически отказалась от бренда Microsoft Gaming, вернув главный фокус именно на Xbox. Руководительница также пообещала "возвращение Xbox", намекая на попытку сделать бренд более узнаваемым и ближе к аудитории.

За последнее время компания заметно активизировала работу над экосистемой Xbox. Microsoft начала быстрее выпускать обновления для консолей, обновила логотип бренда, пересмотрела цены на Game Pass и внесла ряд других изменений в сервисы и платформу.

Отдельно компания провела реорганизацию команды. По словам Аши Шармы, ее цель заключается в создании "доступной, персонализированной и открытой платформы", которая будет оставаться максимально близкой к людям и сообществу, для которых работает Xbox.