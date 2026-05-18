Обсуждения вокруг этого переименования стартовали еще 13 мая, после публикации генерального директора Xbox Аши Шармы (Asha Sharma) на своей странице в X, напоминает 24 Канал.

Смотрите также Смотрите также Microsoft может отложить новый Xbox из-за дефицита памяти

Она спросила пользователей, какой вариант им нравится больше – "Xbox" или "XBOX". В результате большинство проголосовало именно за второй вариант.

После этого официальный аккаунт бренда в X сменил название на "XBOX". В то же время страницы подразделения в Threads и Bluesky пока остались необновленными, хотя это может измениться в ближайшее время.

Google Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google Добавить

Зачем Microsoft возвращает XBOX?

Когда журналисты The Verge обратились к Microsoft за комментарием, представитель компании фактически подтвердил изменения, сославшись на сообщение Аши.

Впрочем, написание XBOX большими буквами не является чем-то новым для бренда. Именно так выглядел оригинальный логотип первой консоли XBOX. Поэтому это скорее возвращение к истокам, что вполне соответствует общей политике новой руководительницы, которую я бы иронично назвал "Make XBOX great again".

Аналогичный стиль Microsoft использовала и во время продвижения Xbox 360, Xbox One и Xbox Series X/S, где отдельные элементы айдентики также оформлялись капсом.

XBOX быстро меняется

Ребрендинг стал частью значительно более масштабных изменений в структуре игрового бизнеса Microsoft. Аша Шарма начала свою работу с того, что фактически отказалась от бренда Microsoft Gaming, вернув главный фокус именно на Xbox. Руководительница также пообещала "возвращение Xbox", намекая на попытку сделать бренд более узнаваемым и ближе к аудитории.

За последнее время компания заметно активизировала работу над экосистемой Xbox. Microsoft начала быстрее выпускать обновления для консолей, обновила логотип бренда, пересмотрела цены на Game Pass и внесла ряд других изменений в сервисы и платформу.

Отдельно компания провела реорганизацию команды. По словам Аши Шармы, ее цель заключается в создании "доступной, персонализированной и открытой платформы", которая будет оставаться максимально близкой к людям и сообществу, для которых работает Xbox.

Как смена CEO повлияла на XBOX?

После ухода Фила Спенсера (Phil Spencer) и назначения Аши Шармы новой руководительницей Xbox компания начала быстро менять стратегию развития бренда. Издание The Verge отметило, что новое руководство сделало акцент на "возвращении Xbox" и намерение сделать платформу еще ближе к игрокам.

Геймеры сразу заметили, что выпуск системных обновлений для консолей участился. Во внутренних документах, как отмечает ExitLag, руководство прямо заявило, что XBOX должно меньше "смотреть внутрь компании" и больше работать с сообществом и аудиторией.

Отдельное внимание новое руководство уделило сервисам и интерфейсу консолей, подтверждает Tech Radar. Microsoft уже начала тестировать функции, которые годами просили пользователи – в частности новую систему Gamerscore, обновленный стартовый экран и расширенные фильтры библиотеки игр.

При этом изменения коснулись и ИИ-направления. По данным Games Radar, Xbox начала сворачивать интеграцию Copilot в консольную экосистему, поскольку новое руководство хочет избежать навязывания AI-функций, которые не имеют практической пользы для игроков.

Чего ждать геймерам от нового руководства?

Судя по первым шагам Аши Шармы, я делаю вывод, что Microsoft планирует сделать XBOX более гибкой платформой с акцентом на доступность, персонализацию и мультиплатформенность.

Компания уже заявила, что будущее Xbox связано не только с консолями, но и с облачным геймингом, ПК и мобильными устройствами.

Также Microsoft активно работает над новыми форматами Game Pass. В издании Windows Central появились упоминания о Project Saluki – отдельные тарифные планы для китайского рынка – и Positron, систему, которая потенциально позволит переносить физические копии игр в цифровую библиотеку. Это может стать подготовкой к новому поколению Xbox-консолей с большим акцентом на цифровую экосистему.

Еще одна важная тема – эксклюзивы. Новое руководство уже подтвердило, что пересматривает подход к эксклюзивным релизам Xbox и изучает, какие франшизы должны оставаться частью экосистемы Microsoft, как пишет Game Spot. При этом компания отмечает, что решения будут приниматься осторожно и без резких изменений.