Почему некоторые игры работают лучше на PS5, чем на более мощной Xbox Series X?

Консоль Xbox Series X от Microsoft является самой мощной из когда-либо созданных, превосходя в характеристиках PlayStation 5 от Sony. Однако игроки давно замечают, что игры почему-то идут на последней значительно лучше. Этот феномен объяснили технические эксперты Digital Foundry.

Игра консолей

Актуальное сегодня поколение консолей вышло одновременно – в ноябре 2020 года. Microsoft тогда предложила две модели: более слабую Xbox Series S и буквально технического монстра Xbox Series X. Последняя показывает результат в 12 терафлопс производительности графического процессора, тогда как PS5 выдает 10,28 терафлопс.

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Руководство Xbox хотело избежать повторения истории, которая сложилась в прошлом поколении, когда Xbox One имела значительно меньшую мощность по сравнению с PlayStation 4, что привело к несоответствию, когда речь шла о производительности мультиплатформенных игр. Поэтому Microsoft приложила немало усилий к созданию Xbox Series X, чтобы гарантировать, что она может смело называть ее "самой мощной консолью в мире" в маркетинговых целях.

Но сейчас, когда мы приближаемся к четвертому дню рождения каждой консоли, принесла ли эта разница в мощности плоды в видеоиграх, в которые мы играем? Оказывается, некоторые игры идут на PS5 лучше, чем на Xbox Series X. Но как такое может быть?

Аналитики Digital Foundry поговорили с разработчиками и говорят, чтопозволяет PS5 соответствовать или даже превосходить результаты Xbox Series X в некоторых сценариях".

Одним из примеров этого является игра Elden Ring от FromSoftware, которая работает быстрее на PS5, чем на Xbox Series X. Анализ Digital Foundry, проведенный для DLC Shadow of the Erdtree, показал удивительную разницу в частоте кадров в пользу PS5.

Однако Digital Foundry не советует списывать Xbox в мусор. Консоль Microsoft имеет общие черты типы подходами, которые используются в ПК, помогая производителям игр: "Существуют ситуации, когда экосистема и набор функций Xbox приносит дивиденды. Например, хотя Elden Ring может работать быстрее на PS5, ограниченная реализация Sony поддержки переменной частоты обновления означает, что мы предпочитаем играть в эту игру на Xbox Series X – это просто более плавный и стабильный опыт", – объясняют аналитики.