PlayStation VR2 вышла в феврале 2023 года по цене 549 долларов, однако из-за невысокого спроса Sony временно прекращала ее производство. Теперь же компания снизит цены на устройство, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Verge.

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Новая стоимость устройства в разных странах будет следующей:

Европа – 449, 99 евро

– 449, 99 евро Великобритания – 399, 99 фунтов стерлинга

– 399, 99 фунтов стерлинга Япония– 66 980 иен

Sony описывает снижение цены как "фантастическую возможность погрузиться в мир PSVR2".

Спрос и перспективы гарнитуры

С момента запуска в 2023 году Sony выпустила более 2 миллионов PlayStation VR2, однако продано было только около 1, 7 миллионов единиц. Высокая начальная цена гарнитуры даже превышала стоимость самой консоли PlayStation 5., для которой она была создана. Снижение цены до 400 долларов может стимулировать продажи, в том числе среди пользователей ПК.

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Ранее Sony выпустила специальный адаптер стоимостью 60 долларов, который позволяет использовать PSVR2 с компьютерами. Кроме того, согласно последним слухам, компания сотрудничает с Apple, чтобы гарнитура дополненной реальности Apple Vision Pro поддерживала игровые контроллеры от PSVR2.