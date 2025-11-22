PUBG: Black Budget добавит в формулу эвакуационных шутеров свою изюминку
- PUBG Corporation и Krafton анонсировали новый эвакуационный шутер PUBG: Black Budget с исследованием острова во временной петле и сверхъестественной "Аномалией".
- Игра будет доступна в закрытом альфа-тестировании с 12 по 14 декабря и с 19 по 21 декабря, а релизная дата пока неизвестна.
Создатели известной королевской битвы PUBG анонсировали новую игру – эвакуационный шутер PUBG: Black Budget, который добавит в формулу жанра интересный элемент из оригинальной игры.
Франшиза PUBG продолжит свое расширение, получив новый эвакуационный шутер, информирует 24 Канал со ссылкой на @PUBGBlackBudget в X.
Чего геймерам ожидать от PUBG: Black Budget?
В 2017 году мир познакомился с концепцией жанра "королевской битвы", когда настоящим хитом стала игра под названием PlayerUnknown's Battlegrounds.
Уже в июле 2021 года разработчики изменили название проекта на более "народную" версию – PUBG: Battlegrounds, заявив, что намерены развить целую франшизу под этой маркой, сообщает Gamerant.
И вот 21 ноября 2025 года PUBG Corporation и Krafton анонсировали PUBG: Black Budget – новый эвакуационный шутер.
В нем игроки будут исследовать неизвестный остров, застрявший во временной петле, окруженный сверхъестественной сущностью, известной как "Аномалия", говорится в описании Black Budget в Steam.
Главным отличием от оригинальной королевской битвы станет то, что игра разработана для первого лица без возможности переключаться на вид от третьего лица.
Взгляд на игровой процесс будущей новинки / Фото Krafton
Среди ключевых особенностей указано:
- Открытый мир размерами 2,5 x 2,5 км;
- Игровые сессии продолжительностью до 30 минут;
- Подбор игроков по уровням и отрядам до 3 игроков;
- Всего 45 игроков на сервере;
- Столкновения PvPvE;
- "Аномалия" будет уменьшать игровую область во время матча;
- Три враждующие фракции с уникальными миссиями и вознаграждениями, построенными на системе лояльности;
- Возможность улучшать навыки персонажа;
- Возможность строить и улучшать собственную базу;
- Подробная кастомизация оружия и снаряжения.
Когда можно будет сыграть в PUBG: Black Budget?
Следует отметить, что для анонса PUBG: Black Budget разработчики подобрали весьма интересное время, ведь жанр эвакуационных шутеров переживает бешеную популярность благодаря выходу Arc Raiders от Embark Studios.
Вайб игры напоминает STALKER не только наличием "Аномалии" / Фото Krafton
Сможет ли новый проект от Krafton соблазнить геймеров чем-то, чего не имеет эта игра, остается большим вопросом.
Сейчас дата релиза Black Budget неизвестна, однако на странице Steam можно отправить заявку на закрытое альфа-тестирование шутера. Оно пройдет в два этапа: с 12 декабря по 14 декабря и с 19 декабря по 21 декабря.