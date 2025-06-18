Bungie отложила релиз Marathon из-за критики фанатов – студия обещает улучшения

Студия Bungie, принадлежащая Sony Interactive Entertainment, объявила о переносе релиза своего научно-фантастического PvP-шутера Marathon на неопределенный срок. Это решение стало ответом на смешанные отзывы о закрытой альфа-версии игры и скандал с кражей художественных активов проекта.

Bungie также обещает использовать это время, чтобы сделать игру такой, какой мы все хотим ее видеть, рассказывает 24 Канал.

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Почему релиз Marathon перенесли?

Еще в апреле 2025 года Bungie объявила дату выхода Marathon – 23 сентября 2025 года на ПК (Steam), PS5, Xbox Series X и S, вместе с демонстрацией геймплея. Однако после закрытой альфа-версии игроки высказали немало замечаний, а скандал с утечкой художественных материалов только подлил масла в огонь.

Большинство разработчиков Marathon узнали о переносе релиза одновременно со всеми нами, что свидетельствует о неожиданности этого решения даже внутри студии.

Что будет улучшать Bungie?

В течение следующих нескольких месяцев Bungie продолжит тестирование Marathon в закрытом формате, сосредоточившись на ключевых аспектах, требующих доработки. Вот что они планируют улучшить:

Элементы выживания : более сложные и захватывающие схватки с ИИ, более интенсивные битвы и большие награды за завершение забегов. Это должно сделать игру более напряженной и вознаграждающей.

: более сложные и захватывающие схватки с ИИ, более интенсивные битвы и большие награды за завершение забегов. Это должно сделать игру более напряженной и вознаграждающей. Всемирный марафон : улучшенное качество изображения, больше интерактивных элементов, повествование через окружение и более темная атмосфера в стиле оригинальной трилогии. Фанаты старой школы, это для вас!

: улучшенное качество изображения, больше интерактивных элементов, повествование через окружение и более темная атмосфера в стиле оригинальной трилогии. Фанаты старой школы, это для вас! Социальный аспект: улучшенный опыт в одиночном и парном режимах, а также пространственный/позиционный чат (proximity chat), который добавит иммерсии во взаимодействие с другими игроками.

Спасибо еще раз за ваше терпение и, что важнее, за ваш энтузиазм. Ваши постоянные отзывы помогут нам сделать Marathon невероятным игровым опытом, каким, мы знаем, он может быть,

– написали Bungie в своем заявлении.

Что такое Marathon?

Для тех, кто еще не в курсе, Marathon – это научно-фантастический PvP-шутер, в котором игроки возьмут на себя роль кибернетических наемников, исследующих заброшенную колонию на Тау Цети IV. Разработчики обещают опасный мир, разнообразный геймплей, "тонны лута", оружие и оборудование. Это должно было бы быть возвращением к корням Bungie, ведь оригинальная трилогия Marathon в 90-х годах стала культовой, и фанаты надеются на возрождение той самой магии.

Трейлер Marathon – смотрите видео:

Честно говоря, вряд ли кого-то удивило переносом релиза Marathon. Закрытая альфа показала, что игра имеет огромный потенциал, но сырость во многих аспектах была слишком очевидной. Схватки казались вялыми, а атмосфера, хотя и интригующая, не всегда передавала то мрачное напряжение, которое, например, демонстрировала анимационная короткометражка по мотивам игры.

Marathon анимационная короткометражка – смотрите видео:

Если Bungie удастся реализовать все задуманное без технических глюков, игра действительно может стать чем-то особенным. Но успеют ли они все отшлифовать до новой даты релиза? Время покажет. А пока я держу кулаки, чтобы Marathon стала достойным наследником своего легендарного названия.