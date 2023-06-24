Разработчики готовят ремастер одного из лучших шутеров в истории видеоигр

Информация на сайте рейтингового агентства указывает на то, что одна из самых любимых геймерами FPS-игр из когда-либо созданных, похоже, получит ремастер.

Слухи о разработке проектов часто возникают из-за деятельности рейтинговых агентств, присваивающих возрастные ограничения для видеоигр.

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Так произошло в очередной раз совсем недавно, ведь в сети появилась информация о том, что id Software работают над ремастером своей культовой игры.

Созданный как преемник Doom, оригинальный Quake стал огромным хитом, в частности из-за собственного движка, подарившего геймерам графику впечатляющего уровня как для тогдашних видеоигр.

Quake 2, вышедший в 1997 году, кардинально отличался от оригинала атмосферой и общим настроением, однако стал безумно успешным, а все благодаря великолепной стрельбе и быстрому темпу игры.

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Комитет по рейтингу и администрированию игр Южной Кореи недавно выставил возрастной ценз для Quake 2 Remastered – игры, которая даже не была официально анонсирована разработчиками.

В подробностях, обнародованных агентством, отмечено, что игра выйдет для ПК и будет содержать чрезмерный показ насилия, крови и расчленения.

То есть геймеров ожидает все то, за что поклонники так любят старый-добрый Quake 2, но, вероятно, с лучшей графикой, поддержкой разрешения 4K и другими полезными новшествами.

Поклонники франшизы уверены, что ремастер анонсируют официально уже совсем скоро на будущем QuakeCon 2023, который пройдет в Техасе с 10 по 13 августа.