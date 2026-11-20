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Что показал отчет?

Исследовательская компания Circana в новом отчете отметила, что геймеры этой осенью экономили больше, чем в прошлом году. Несмотря на это, в октябре вышли две большие игры. Gears of War: E-Day появилась 1 октября, а Call of Duty: Modern Warfare 4 – 23 октября. Критики восприняли обе игры неплохо, хотя рецензии на Modern Warfare 4 оказались довольно неоднозначными, пишет IGN.

Расходы на консолях упали на 18 процентов по сравнению с прошлым годом. В Circana сопоставили это с продажами Battlefield 6 и Pokémon Legends: Z-A. Главной причиной падения аналитики назвали сокращение расходов на мобильные игры на 16 процентов и бешеные продажи Battlefield в октябре прошлого года.

Почему новинки этого года не удержали планку?

В прошлом году Battlefield 6 стала одной из самых успешных игр серии и самой популярной игрой всего года. Поэтому Modern Warfare 4 и E-Day досталась непростая роль: превзойти такой результат почти нереально.

Особенно заметно это на примере E-Day. Несмотря на восторженные отзывы, ее продажи оказались скромными. По оценкам аналитиков, по состоянию на 30 октября игру купили всего 400 тысяч раз на консолях и ПК вместе взятых.

Какую роль сыграла GTA 6?

Игнорировать влияние GTA 6 на отрасль сложно. Ранее в этом месяце генеральный директор Take-Two Стросс Зельник рассказал, что выход самой ожидаемой игры в мире, вероятно, отразился на продажах NBA 2K27 и других проектов, которые оказались ниже ожиданий.

"Я думаю, что такое совпадение во времени, вероятно, повлияло на результаты. Это был насыщенный период, и мы считаем, что приближение выхода GTA 6 повлияло на потребителя. Однако мы в восторге от того, как продается NBA 2K27"– прокомментировал генеральный директор Take-Two Стросс Зельник в эксклюзивном интервью IGN.

Насколько массовым стал выход игры?

Релиз 19 ноября превратился в беспрецедентное культурное событие. Аналитики зафиксировали рост запросов на выходные в эту дату на 17 процентов. Австралийский регулятор в сфере труда даже опубликовал пост, в котором напомнил работникам об их праве на отпуск. В Германии действует программа, позволяющая брать выходные для профессионального развития, и ею можно воспользоваться, чтобы поиграть.

Батальон армии США предложил военным особое условие при продлении контракта: четыре дня оплачиваемого отпуска, которые совпали с выходом игры. Этим воспользовались 43 военнослужащих.