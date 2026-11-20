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Що показав звіт?

Дослідницька компанія Circana у новому звіті зафіксувала, що геймери цієї осені заощаджували більше, ніж минулої. Попри це, у жовтні вийшли дві великі гри. Gears of War: E-Day з'явилася 1 жовтня, а Call of Duty: Modern Warfare 4 – 23 жовтня. Критики сприйняли обидві гри пристойно, хоча рецензії на Modern Warfare 4 вийшли доволі змішаними, пише IGN.

Витрати на консолях упали на 18 відсотків порівняно з минулим роком. У Circana зіставили це з продажами Battlefield 6 та Pokémon Legends: Z-A. Головною причиною падіння аналітики назвали зменшення витрат на мобільні ігри на 16 відсотків і шалені продажі Battlefield торік у жовтні.

Чому цьогорічні новинки не втримали планку?

Торік Battlefield 6 стала однією з найуспішніших ігор серії та найпопулярнішою грою всього року. Тож Modern Warfare 4 і E-Day дісталася непроста роль: перевершити такий результат майже нереально.

Особливо помітно це на прикладі E-Day. Попри схвальні рецензії, її продажі виявилися скромними. За оцінками аналітиків, станом на 30 жовтня гру купили лише 400 тисяч разів на консолях і ПК разом.

Яку роль зіграла GTA 6?

Ігнорувати вплив GTA 6 на галузь складно. Раніше цього місяця генеральний директор Take-Two Стросс Зелнік розповів, що вихід найочікуванішої гри світу, імовірно, позначився на нижчих за очікування продажах NBA 2K27 та інших проєктів.

Я думаю, що таке розташування у часі, ймовірно, вплинуло на результати. Це був насичений період, і ми вважаємо, що наближення GTA 6 вплинуло на споживача. Проте ми в захваті від того, як продається NBA 2K27– прокоментував генеральний директор Take-Two Стросс Зелнік в ексклюзивному інтерв'ю IGN.

Наскільки масовим став вихід гри?

Реліз 19 листопада перетворився на безпрецедентну культурну подію. Аналітики зафіксували зростання запитів на вихідні на цю дату на 17 відсотків. Австралійський регулятор у сфері праці навіть опублікував допис, де нагадав працівникам про їхнє право на відпустку. У Німеччині працює програма, яка дозволяє брати вільні дні для професійного розвитку, і нею можна скористатися, щоб пограти.

Батальйон армії США запропонував військовим особливу умову повторного контракту: чотири дні оплачуваної відпустки, що збіглися з релізом гри. Цим скористалися 43 військовослужбовці.