Чому геймери раптом заощаджують, а ігрові студії рахують збитки перед виходом GTA 6 / Rockstar Games
Гравці витратили на відеоігри в жовтні на 14 відсотків менше, ніж у цей же період торік. Аналітики бачать кілька причин, але керівник Take-Two називає ще одну: усі чекали на GTA 6.
Що показав звіт?
Дослідницька компанія Circana у новому звіті зафіксувала, що геймери цієї осені заощаджували більше, ніж минулої. Попри це, у жовтні вийшли дві великі гри. Gears of War: E-Day з'явилася 1 жовтня, а Call of Duty: Modern Warfare 4 – 23 жовтня. Критики сприйняли обидві гри пристойно, хоча рецензії на Modern Warfare 4 вийшли доволі змішаними, пише IGN.
Витрати на консолях упали на 18 відсотків порівняно з минулим роком. У Circana зіставили це з продажами Battlefield 6 та Pokémon Legends: Z-A. Головною причиною падіння аналітики назвали зменшення витрат на мобільні ігри на 16 відсотків і шалені продажі Battlefield торік у жовтні.
Чому цьогорічні новинки не втримали планку?
Торік Battlefield 6 стала однією з найуспішніших ігор серії та найпопулярнішою грою всього року. Тож Modern Warfare 4 і E-Day дісталася непроста роль: перевершити такий результат майже нереально.
Особливо помітно це на прикладі E-Day. Попри схвальні рецензії, її продажі виявилися скромними. За оцінками аналітиків, станом на 30 жовтня гру купили лише 400 тисяч разів на консолях і ПК разом.
Яку роль зіграла GTA 6?
Ігнорувати вплив GTA 6 на галузь складно. Раніше цього місяця генеральний директор Take-Two Стросс Зелнік розповів, що вихід найочікуванішої гри світу, імовірно, позначився на нижчих за очікування продажах NBA 2K27 та інших проєктів.
Я думаю, що таке розташування у часі, ймовірно, вплинуло на результати. Це був насичений період, і ми вважаємо, що наближення GTA 6 вплинуло на споживача. Проте ми в захваті від того, як продається NBA 2K27
Наскільки масовим став вихід гри?
Реліз 19 листопада перетворився на безпрецедентну культурну подію. Аналітики зафіксували зростання запитів на вихідні на цю дату на 17 відсотків. Австралійський регулятор у сфері праці навіть опублікував допис, де нагадав працівникам про їхнє право на відпустку. У Німеччині працює програма, яка дозволяє брати вільні дні для професійного розвитку, і нею можна скористатися, щоб пограти.
Батальйон армії США запропонував військовим особливу умову повторного контракту: чотири дні оплачуваної відпустки, що збіглися з релізом гри. Цим скористалися 43 військовослужбовці.
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