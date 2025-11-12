Команда украинца lorenof распалась и снимает свою кандидатуру с DreamLeague Season 27

Европейская киберспортивная организация Avulus объявила о роспуске своего состава по Dota 2. Это произошло менее чем через два месяца после его финального утверждения на новый сезон 2025/2026. Команда успела квалифицироваться лишь на один крупный турнир, но теперь ее место займет другой коллектив.

Почему команда пошла на полную перестройку?

Организация попрощалась с белорусом Алексеем "Smiling Knight" Свиридовым, украинцем Артемом "Lorenof" Мельником, чехом Йонашем "SabeRLighT-" Волеком, поляком Марселем "Ekki" Головенко и россиянином Дмитрием "Janter" Никулиным. Новость о роспуске состава не стала большой неожиданностью для тех, кто внимательно следит за сценой Dota 2, пишет 24 Канал со ссылкой на GosuGamers.

Слухи о внутренних проблемах в команде начали появляться еще 10 ноября, когда ESL объявила, что Avulus на турнире DreamLeague Season 27 заменит команда MOUZ, как писало издание Cyberscore. Впоследствии эти предположения подтвердились официальным анонсом от Avulus о полном перезапуске состава.

В своих социальных сетях организация поблагодарила игроков за их усилия и отметила, что "следующая глава в истории Avulus уже не за горами". Поэтому это означает, что новую команду соберут и объявят уже в ближайшее время.

Что известно о деятельности Avulus?

Avulus является относительно новым именем на профессиональной сцене Dota 2.

Команда была сформирована в августе 2024 года под руководством капитана Акбара "SoNNeikO" Бутаева.

Коллектив сразу показал многообещающие результаты, квалифицировавшись на свой первый крупный турнир PGL Wallachia Season 2, где занял место в топ-8. Впоследствии команда закрепила успех, войдя в топ-6 на ESL One Bangkok и топ-8 на ESL One Raleigh.

Однако стабильный рост команды прекратился после неожиданного ухода SoNNeikO в апреле 2025 года. С тех пор Avulus пыталась восстановить свою прежнюю форму, но без значительных успехов.

Перед сезоном 2025/2026 организация обновила состав, пригласив на правах аренды талантливого мидлейнера Lorenof и бывшего оффлейнера Team Liquid SabeRLighT-.

Несмотря на перспективный состав, новая кампания началась неудачно – команда смогла отобраться лишь на один турнир. Эти неутешительные результаты и привели к полному роспуску игроков.

Напомним, недавно NAVI объявила, что полностью выходит из одной дисциплины, увольняя весь состав команды.

