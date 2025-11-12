Команда українця lorenof розпалась і знімає свою кандидатуру з DreamLeague Season 27

Європейська кіберспортивна організація Avulus оголосила про розпуск свого складу з Dota 2. Це сталося менш ніж через два місяці після його фінального затвердження на новий сезон 2025/2026. Команда встигла кваліфікуватися лише на один великий турнір, але тепер її місце займе інший колектив.

Чому команда пішла на повну перебудову?

Організація попрощалася з білорусом Олексієм "Smiling Knight" Свірідовим, українцем Артемом "Lorenof" Мельником, чехом Йонашем "SabeRLighT-" Волеком, поляком Марселем "Ekki" Головенком та росіянином Дмитром "Janter" Нікуліним. Новина про розпуск складу не стала великою несподіванкою для тих, хто уважно стежить за сценою Dota 2, пише 24 Канал з посиланням на GosuGamers.

Чутки про внутрішні проблеми в команді почали з'являтися ще 10 листопада, коли ESL оголосила, що Avulus на турнірі DreamLeague Season 27 замінить команда MOUZ, як писало видання Cyberscore. Згодом ці припущення підтвердилися офіційним анонсом від Avulus про повний перезапуск складу.

У своїх соціальних мережах організація подякувала гравцям за їхні зусилля і зазначила, що "наступний розділ в історії Avulus вже не за горами". Тож це означає, що нову команду зберуть і оголосять уже найближчим часом.

Що відомо про діяльність Avulus?

Avulus є відносно новим іменем на професійній сцені Dota 2.

Команду було сформовано в серпні 2024 року під керівництвом капітана Акбара "SoNNeikO" Бутаєва.

Колектив одразу показав багатообіцяючі результати, кваліфікувавшись на свій перший великий турнір PGL Wallachia Season 2, де посів місце у топ-8. Згодом команда закріпила успіх, увійшовши до топ-6 на ESL One Bangkok та топ-8 на ESL One Raleigh.

Однак стабільне зростання команди припинилося після несподіваного відходу SoNNeikO у квітні 2025 року. Відтоді Avulus намагалася відновити свою попередню форму, але без значних успіхів.

Перед сезоном 2025/2026 організація оновила склад, запросивши на правах оренди талановитого мідлейнера Lorenof та колишнього офлейнера Team Liquid SabeRLighT-.

Попри перспективний склад, нова кампанія почалася невдало – команда змогла відібратися лише на один турнір. Ці невтішні результати й призвели до повного розпуску гравців.

Нагадаємо, нещодавно NAVI оголосила, що повністю виходить з однієї дисципліни, звільняючи весь склад команди.

