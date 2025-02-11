Epic Games Store объявляет большую зимнюю распродажу: что стоит купить

Epic Games снова предлагает большие скидки в своем магазине игр. Вы можете сэкономить до 80% на покупке некоторых наименований. Самое интересное, что среди них есть даже новые игры, такие как Dragon Age: The Veliguard.

Что стоит забрать

Если вы давно хотели поиграть в Red Dead Redemption 2, но вас не устраивала ее цена, то сейчас вы можете получить Ultimate Edition за относительно мизерные 299 гривен. При этом базовая игра в обычном издании стоит со скидкой дороже – 650 гривен. RDR2 считается одной из лучших игр в истории, поэтому не стоит упускать такой редкий шанс. 24 Канал собрал также список других проектов, на которые стоит обратить внимание.

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Кроме второй части, вы можете также купить первую Red Dead Redemption . Но здесь скидка не такая приятная. Стандартная цена игры – 2199 гривен, но после 20% скидки она составляет 1759,20 гривны.

. Но здесь скидка не такая приятная. Стандартная цена игры – 2199 гривен, но после 20% скидки она составляет 1759,20 гривны. Hogwarts Legacy: Digital Deluxe Edition скинул 70% своей цены и теперь стоит 555 гривен. Недавно для этой игры вышло дополнение, которое добавляет пользовательские модификации, и теперь здесь станет больше интересного контента, в частности миссий, предметов, скинов и прочего.

скинул 70% своей цены и теперь стоит 555 гривен. Недавно для этой игры вышло дополнение, которое добавляет пользовательские модификации, и теперь здесь станет больше интересного контента, в частности миссий, предметов, скинов и прочего. The Casting of Frank Stone обойдется вам в 444 гривны. Это неплохой хоррор, где вам нужно расследовать преступления убийцы-садиста в глубинах сталелитейного завода в Орегоне. Создатели обещают много загадок и запутанных поворотов. Хотя игра получила смешанные отзывы, ее средняя оценка колеблется на уровне примерно 6 баллов из 10.

обойдется вам в 444 гривны. Это неплохой хоррор, где вам нужно расследовать преступления убийцы-садиста в глубинах сталелитейного завода в Орегоне. Создатели обещают много загадок и запутанных поворотов. Хотя игра получила смешанные отзывы, ее средняя оценка колеблется на уровне примерно 6 баллов из 10. Новая Frostpunk 2 также уже на скидках, причем не впервые. Сейчас за нее просят 668 гривен.

Смотрите трейлер Frostpunk 2: видео

Dragon Age: The Veilguard стоит 900 гривен вместо 1500. Проект провалился в продажах и получил как много критики, так и достаточно похвалы. Поэтому это что-то среднее, что вам все равно может быть приятно поиграть, если вы давний фанат серии. По крайней мере если вам не понравится, не так жалко будет терять средства после скидки в 40%.

стоит 900 гривен вместо 1500. Проект провалился в продажах и получил как много критики, так и достаточно похвалы. Поэтому это что-то среднее, что вам все равно может быть приятно поиграть, если вы давний фанат серии. По крайней мере если вам не понравится, не так жалко будет терять средства после скидки в 40%. За STAR WARS Jedi: Survivor с вас попросят 425 гривен в стандартном издании и 805 в Deluxe Edition.

с вас попросят 425 гривен в стандартном издании и 805 в Deluxe Edition. А новая Star Wars Outlaws уже сбросила 40% своей цены и стоит 912 гривен.

уже сбросила 40% своей цены и стоит 912 гривен. Как и почти на каждой распродаже, можно взять третьего "Ведьмака" и "Киберпанк" .

и . Трилогию GTA отдают за 600 гривен. В нее входят Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City и Grand Theft Auto: San Andreas.

отдают за 600 гривен. В нее входят Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City и Grand Theft Auto: San Andreas. Любителям гонок можно обратить внимание на Need for Speed Heat Deluxe Edition за 200 гривен и F1 24 за 255 гривен.

за 200 гривен и за 255 гривен. Ремастер Alan Wake сейчас всего 107 гривен.

сейчас всего 107 гривен. За 55 гривен можно забрать хитового Batman: Arkham City – Game of the Year Edition . В то же время Arkham Knight предлагают по той же цене.

. В то же время предлагают по той же цене. Нечастый гость распродаж, Watch Dogs 2 , сейчас 163 гривны вместо 1089 гривен.

, сейчас 163 гривны вместо 1089 гривен. Witchfire, однопользовательский ролевой шутер от создателей Painkiller, где вам нужно убивать орды монстров, имеет особую цену – 666 гривен. Скидка на него небольшая, всего 10%. Однако эта игра того стоит. Отзывы на Steam "очень положительные".

Смотрите трейлер Witchfire: видео

Вся трилогия Mass Effect (издание Legendary Edition), которое включает ремастеры Mass Effect, Mass Effect 2 и Mass Effect 3, стоит смешные 150 гривен.

(издание Legendary Edition), которое включает ремастеры Mass Effect, Mass Effect 2 и Mass Effect 3, стоит смешные 150 гривен. Замечательный Assassin's Creed Valhalla продается за 229 гривен, а Mirage – за 436 гривен.

продается за 229 гривен, а – за 436 гривен. Наконец, для любителей градостроителей, со скидкой продается Cities: Skylines. Ее можно получить за 219 гривен.

Это далеко не полный перечень игр, которые сейчас предлагают со скидкой. Полный список можно найти в магазине Epic Games Store.