Масштабные распродажи в Epic Games Store и PS Store: лучшие предложения за последнюю неделю

На этой неделе сразу в нескольких известных магазинах стартовали масштабные распродажи. А в сервисе Prime Gaming уже сейчас можно бесплатно получить видеоигру Battlefield 1.

Все поклонники видеоигр любят распродажи со скидками и раздачи бесплатных видеоигр. Во время таких тематических событий можно приобрести желанную игру по сниженной цене или просто пополнить свою коллекцию очередным интересным проектом. Мы на Games24 собрали для вас лучшие подобные предложения за последнюю неделю из официальных магазинов. Также можно ознакомиться с похожей подборкой за прошлую неделю, потому что некоторые акции до сих пор актуальны.

Подборка за прошлую неделю Бесплатные игры в GOG и Epic Games Store: подборка лучших предложений за последнюю неделю

Epic Games Store

В фирменном магазине Epic Games на этой неделе стартовала масштабная летняя распродажа. До 5 августа в этом сервисе можно будет приобрести со скидками до 75% немало различных видеоигр. Интересно, что в рамках этой распродажи можно будет бесплатно получить набор для игры Idle Champions, который стоит 24 доллара.

Также в Epic Games Store продолжаются традиционные раздачи игр. До 29 июля в этом магазине можно будет бесплатно получить следующие проекты: Defense Grid: The Awakening и Verdun. А на следующей неделе в рамках этой акции можно будет забрать также две видеоигры: Mothergunship и Train Sim World 2.

Со скидкой можно приобрести такие видеоигры:

Assassin's Creed: Valhalla – 613 гривен (-33%)

Biomutant – 807 гривен (-10%)

Cyberpunk 2077 – 602 гривны (-33%)

Hitman 3 – 424 гривны (-50%)

Red Dead Redemption 2 – 602 гривны (-33%)

Death Stranding – 719 гривен (-60%)

Watch Dogs: Legion – 366 гривен (-66%)

Outriders – 584 гривны (-35%)

GTA V: Premium Edition – 314 гривен (-50%)

Oddworld: Soulstorm – 496 гривен (-30%)

Biomutant / Фото из магазина Epic Games Store

PlayStation Store

В магазине PS Store на этой неделе также началась масштабная летняя распродажа. До 19 августа здесь можно приобрести со скидками более тысячи различных проектов. Стоит отметить, что часть предложений будет доступна только до 5 августа, а после этой даты должна состояться своеобразная ротация.

Вот лишь некоторые выгодные предложения новой акции:

Demon's Souls – 1724 гривны (-25%)

Spider-Man Miles Morales – 1274 гривны (-25%)

Bloodborne – 324 гривны (-50%)

Returnal – 1724 гривны (-25%)

Mass Effect Legendary Edition – 1715 гривен (-22%)

It Takes Two – 1049 гривен (-25%)

Sackboy: A Big Adventure – 1419 гривен (-29%)

Disco Elysium: The Final Cut – 839 гривен (-40%)

Uncharted 4: A Thief's End – 324 гривны (-50%)

Call of Duty: Black Ops Cold War – 999 гривен (-50%)

Mass Effect Legendary Edition / Фото из магазина PS Store

Microsoft Store

В фирменном магазине Microsoft на этой неделе также стартовала масштабная распродажа. До 5 августа в этом сервисе можно будет приобрести более 700 видеоигр со скидками до 90%. Также в Microsoft Store обновилась страница с еженедельной распродажей, поэтому новые предложения можно поискать и там.

По сниженной цене для консолей серии Xbox можно приобрести такие игры:

Outriders – 39 долларов (-35%)

Mortal Kombat 11 Ultimate – 24 доллара (-60%)

Cyberpunk 2077 – 48 долларов (-20%)

Call of Duty: Black Ops Cold War – 30 долларов (-50%)

The Witcher 3 GOTY – 10 долларов (-80%)

Forza Horizon 4 Ultimate Edition – 45 долларов (-55%)

Assassin's Creed Valhalla – 30 долларов (-50%)

GTA V: Premium Edition – 15 долларов (-50%)

Mass Effect Legendary Edition – 45 долларов (-25%)

Biomutant – 54 доллара (-10%)

The Witcher 3 / Фото из магазина Microsoft Store

Другие предложения

В Steam на этой неделе стартовала небольшая распродажа видеоигр от разработчиков из студии PlayWay. Купить их игры по сниженной цене можно будет до 27 июля. Напоследок стоит отметить, что информация Тома Хендерсона подтвердилась, а видеоигру Battlefield 1 действительно можно получить бесплатно. Правда, сделать это могут только подписчики сервиса Prime Gaming (до 4 августа). А уже со 2 августа в рамках подобной акции здесь можно будет получить бесплатно игру Battlefield V.

Battlefield 1 / Фото с сайта Electronic Arts