Valve раскрыла все распродажи и фестивали Steam на первую половину 2027 года

Компания Valve официально обнародовала расписание главных распродаж и тематических фестивалей в Steam на первую половину 2027 года. Игроки уже сейчас могут планировать свои расходы, ведь стали известны даты не только больших сезонных акций, но и узкоспециализированных мероприятий.

Когда ждать самых больших скидок

В центре внимания оказались два масштабных события – весенняя и летняя распродажи. Согласно опубликованному графику, Steam Spring Sale 2027 пройдет с 18 по 25 марта, а традиционная Steam Summer Sale 2027 начнется 24 июня и продлится до 8 июля. Об этом говорится на странице в Steam.

Помимо больших сезонных акций, Valve запланировала ряд тематических фестивалей, посвященных конкретным жанрам.

В январе пройдут Desktop Companion Fest (14–18 января) и Shop Keeper Fest (25 января – 1 февраля).

Февраль порадует необычными темами: Sheep Fest (4–8 февраля) и Couch Co-Op Fest (8–15 февраля).

Также дважды за полугодие состоится известный Steam Next Fest – в феврале и июне. Это событие, в ходе которого разработчики публикуют бесплатные демоверсии будущих игр, а пользователи получают возможность пополнить список желаний новинками.

Мы стараемся придумывать темы, которые достаточно отличаются друг от друга, чтобы заинтересовать игроков новыми открытиями,

– прокомментировали представители Valve в официальном блоге для разработчиков.

Жанровое разнообразие и планы на конец 2026 года

Весна и начало лета 2027 года будут насыщены мероприятиями для фанатов разных направлений. В марте состоятся Rhythm Fest и соревнования в рамках Dinos vs. Robots Fest. Апрель посвящен Racing Fest, Witch Fest и Fighting Fest. В мае настанет очередь Real-Time Strategy Fest и Mountaineering Fest.

Несмотря на то, что компания уже активно планирует 2027 год, до конца 2026-го геймеров также ждет много интересного. Ближайшая большая распродажа – Steam Autumn Sale 2026 – начнется уже 1 октября и продлится до 8 октября.

Также в конце года состоятся фестиваль к Хэллоуину Steam Scream V (26 октября – 2 ноября) и масштабная зимняя акция Steam Winter Sale 2026, которая начнется 17 декабря и завершится 4 января 2027 года.

В компании добавили, что такой подход позволяет предложить скидки на максимально широкий спектр игр и поддерживать интерес аудитории в течение всего года. Это важно как для больших студий, так и для инди-разработчиков, которые получают дополнительные инструменты для продвижения своих проектов.