В Ratchet and Clank: Rift Apart нашли забавную пасхалку на "Пиратов Карибского моря"

Журналисты с портала Game Rant нашли забавную пасхалку в игре Ratchet and Clank: Rift Apart. Они поделились записью, на которой можно увидеть пиратов и собачку с ключами.

Релиз видеоигры Ratchet and Clank: Rift Apart прошел очень удачно, а геймеры уже начали делиться своими первыми находками. В целом в этой видеоигре немало интересных пасхалок, но сегодня речь пойдет об одной из самых интересных.

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Стоит начать с того, что в видеоигре Ratchet and Clank: Rift Apart геймерам нужно посетить пиратскую базу на планете Ардолис. Сразу после прибытия на эту планету можно стать свидетелем забавной и знакомой сцены. Местные пираты, которые находятся за решеткой, увидели ключ от их камеры в зубах небольшого песика.

Понятно, что они попытались воспользоваться такой безответственностью местной охраны. Пираты начали предлагать песику различные предметы (кость, шляпа, корабль) в обмен на ключ. Правда, последний не захотел идти на такой обмен, а злодеи так и остались на своем законном месте.

Это вполне очевидная пасхалка на известную сцену из фильма "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины", в которой Джек Воробей оказался в похожей ситуации. Знаменитый капитан также попал за решетку, но сдаваться он не захотел, потому что поблизости разгуливал песик с ключами в зубах. Понятно, что и Джек предлагал собаке различные предметы в обмен на ключ, но этот охранник также проявил свою принципиальность.

На самом деле сцены почти идентичны, хотя и стоит отметить, что в Ratchet and Clank: Rift Apart выманиванием ключей занимались не люди, а роботы. Эта видеоигра вышла недавно, поэтому, наверное, это не последняя подобная пасхалка, которую геймеры нашли в этой игровой вселенной.

Пасхалка на "Пиратов Карибского моря" из видеоигры Ratchet and Clank: Rift Apart – видео