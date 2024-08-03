Разработчик GTA рассказал о самом жутком моменте в карьере – его ужаснула фанатка игры

Лазло Джонс, который более 20 лет работал в Rockstar, поделился историей о самой жуткой ситуации, которая происходила с ним в карьере и она связана со звонком от фанатки и религией.

Ветеран Rockstar отдал работе в компании более 20 лет жизни, работая над франшизой GTA, но, похоже, больше всего ему запомнился один звонок поклонницы.

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Люди перенесли секту из игры в жизнь

Во время интервью изданию IGN Лазло Джонс рассказал, что когда-то его не на шутку напугали "послушники" фейкового культа, который существует во франшизе GTA.

Работая над разработкой GTA 5, Джонс получил голосовое сообщение на свой рабочий телефон от женщины, которая назвалась представителем Программы Epsilon.

Религиозная секта "Программа Epsilon" впервые появилась в GTA San Andreas и с тех пор стала неотъемлемой частью мира серии.

Незнакомка оставила разработчику сообщение в голосовой почте, где заявила, что она и остальные сторонники Программы Epsilon "умирают от желания узнать больше" о культе.

По сути, она сказала, что они были сторонниками этой фальшивой религии, которую мы придумали. Моей второй мыслью было то, что мы действительно должны просто развивать эту фальшивую религию и стать очень, очень богатыми на людях, которые ищут смысл жизни!, – пошутил Джонс.

Несмотря на юмор, Джонс также искренне признался, что этот телефонный звонок был "сумасшедшим" опытом и что осознание того, что у вымышленного культа есть "настоящие последователи" таки "напугало его до смерти".