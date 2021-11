Разработчик из Obsidian посвятил песню геймеру, получившему сверхсложное достижение в игре

15:24

Гуру гейм-дизайна Джош Сойер показал всем другим разработчикам, как нужно соблюдать обещания, исполнив хит "I Will Always Love You" и посвятив его геймеру, получившему необычное достижение в Pillars of Eternity 2. Подробнее – в материале.