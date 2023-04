Журнал TIME опубликовал свой традиционный ежегодный список 100 самых влиятельных людей мира, и в этот раз среди них оказался разработчик, игры которого обожают миллионы геймеров.

Речь о создателе серии Dark Souls и бестселлеров Bloodborne, Sekiro и Elden Ring – японском геймдизайнере Хидетаке Миядзаки из FromSoftware.

Именно он оказался в этом престижном списке, рядом с Джо Байденом, Илоном Маском и актером Педро Паскалем.

Миядзаки с одной из своих многочисленных наград / Фото Beltion Game

Интересно, что в списке TIME долгое время не было представителей игровой индустрии, а последним из них, за 13 лет до Хидетаки, был не менее легендарный японский игродел – Сигеру Миямото, отец франшиз Super Mario, Donkey Kong и The Legend of Zelda.

Как и в случае со всеми включенными в список, Миядзаки получил краткое описание того, почему он заслуживает в нем оказаться от другого выдающегося деятеля в своей области.

Таким для него выступил сопрезидент Naughty Dog и создатель The Last of Us и Uncharted – Нил Дракманн, написавший следующее:

Когда я впервые играл в одну из игр Хидетаки Миядзаки, я был жалок. Я умирал от первого врага снова и снова. Но когда я замедлился, обращая внимание на детали, то вдруг что-то щелкнуло. Мне удалось победить врага и продвинуться дальше в игре. Я почувствовал свой прогресс и ощутил какой-то азарт. Продвигаясь в игре, я был гораздо более осмотрительным и рассудительным в исследовании этого мира. А в ответ он наградил меня напряжением, красотой и сюрпризами.

Такой выбор не должен никого удивлять, ведь с момента выпуска в феврале 2022 года Elden Ring продалась тиражом более 20 миллионов копий, а также получила звание "Игра года" от огромного количества авторитетных изданий.