Журнал TIME опублікував свій традиційний щорічний список 100 найвпливовіших людей світу і цього разу серед них виявився розробник, ігри якого обожнюють мільйони геймерів.

Мова про творця серії Dark Souls та бестселерів Bloodborne, Sekiro й Elden Ring – японського геймдизайнера Хідетаку Міядзакі з FromSoftware.

Саме він цьогоріч опинився в престижному списку, поруч з Джо Байденом, Ілоном Маском та актором Педро Паскалем.

Цікаво, що у переліку TIME довгий час не було представників ігрової індустрії, а останнім з них, за 13 років до Хідетаки, був не менш легендарний японський ігророб – Сігеру Міямото, батько франшиз Super Mario, Donkey Kong та The Legend of Zelda.

Як і у випадку з усіма, хто входить до списку, Міядзакі отримав короткий опис того чому він заслуговує в ньому опинитися від іншої видатної особи у своїй галузі.

Таким для нього виступив співпрезидент Naughty Dog та творець The Last of Us і Uncharted – Ніл Дракманн, який написав наступне:

Коли я вперше грав в одну з ігор Хідетаки Міядзакі, я був жалюгідним. Я вмирав від першого ворога знову і знову. Але коли я сповільнився, звертаючи увагу на деталі, щось раптом клацнуло. Мені вдалося перемогти ворога і просунутися далі в грі. Я відчув свій прогрес і відчув якийсь азарт. Просуваючись у грі, я був набагато обачливішим і розважливішим у дослідженні цього світу. А у відповідь він нагородив мене напругою, красою та несподіванками.

Такий вибір не має нікого дивувати, адже з моменту випуску в лютому 2022 року Elden Ring продалась тиражем у понад 20 мільйонів копій, а також отримала звання "Гра року" від величезної кількості авторитетних видань.