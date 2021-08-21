Разработчик оценил: блогер создал ремастер игры The Simpsons Hit & Run на Unreal Engine 5

Энтузиаст создал на игровом движке Unreal Engine 5 ремастер игры The Simpsons Hit & Run. Интересно, что его работа понравилась не только геймерам, но и разработчику оригинальной видеоигры.

Несколько месяцев назад компания Epic Games представила свой новый игровой движок – Unreal Engine 5. Почти одновременно с этим событием инструмент появился в открытом доступе. А поэтому в сети уже можно найти немало оригинальных работ.

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Понятно, что о полноценных играх речь пока не идет, но масштабных проектов уже хватает. Например, главный герой этой истории захотел создать на Unreal Engine 5 ремастер видеоигры The Simpsons Hit & Run, которая вышла еще в 2003 году. Вообще этот проект получил очень лестные отзывы от критиков и геймеров, а один из его разработчиков даже отмечал, что с радостью бы создал ремастер этой игры. Правда, также он добавил, что сейчас это сделать вряд ли получится.

Исправить такой недостаток решил блогер с никнеймом reubs, который за неделю смог создать ремастер The Simpsons Hit & Run на современном игровом движке. Энтузиаст воссоздал всю карту Спрингфилда, обновил текстуры, а также добавил музыку и анимации. В целом немало элементов он импортировал из оригинальной видеоигры, а модель Гомера ему помог создать знакомый разработчик. Из интересного еще стоит отметить, что в этой версии есть поддержка технологии трассировки лучей, а также примитивная система разрушения.

В целом reubs создал видеоигру, которая действительно очень похожа на The Simpsons Hit & Run. Интересно, что один из дизайнеров оригинального проекта уже успел похвалить блогера за его работу. Он написал, что так должны выглядеть все ремастеры. Очень понравилась такая работа и пользователям сети, а запись reubs уже собрала почти 450 тысяч просмотров. Напоследок стоит добавить, что сыграть в этот ремастер не получится, потому что в энтузиаста возникли определенные проблемы с авторским правом.

Ремастер The Simpsons Hit & Run на Unreal Engine 5: видео