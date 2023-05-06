Разработчик подогрел интерес к STALKER 2 новым тизером: интригующее видео

Студия GSC Game World опубликовала новый тизер предстоящей игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. В нем разработчики показали станцию Янов и рассказали о продолжающемся еще с первой игры сотрудничестве с партнером.

Пока точная дата релиза STALKER 2 до сих пор неизвестна, хотя разработчики обещают, что это будет уже в 2023 году. Так что поклонники очевидно загрустили по новостям о предстоящей игре, а GSC это вовремя заметили.

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Новый тизер STALKER 2

Разработчики опубликовали короткое 12-секундное видео, которое должно подогреть интерес и еще больше подразнить настоящих фанатов игры. На опубликованных кадрах главный герой как раз подходит к станции Янов.

Впереди последний рывок и уже виднеется такой родной и уютный Янов. Позади – хищный вой, каждую секунду все ближе и громче. Рюкзак полон взятки из вылазке, но сил дотянуть его не хватает. Кто был, тот знает…

– дразнят фанов разработчики в подписи к видео.

Новый тизер игры STALKER 2: смотрите видео

К слову, тизер посвящен партнеру GSC Game World – производителю энергетических напитков NON STOP. Похоже, выпивая его, сталкер сможет восстановить свою жизнь в игре – именно так было и в первой части.