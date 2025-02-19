Бывший разработчик Rockstar раскрыл неизвестный ранее факт о GTA 3

Пока мы все ждем Grand Theft Auto VI, разработчики не дают нам забыть о предыдущих частях. Оббе Вермейдж, который ранее работал над GTA 3, поделился новым интересным фактом о культовом проекте, а точнее о механике работы его светофоров.

Давно забытая GTA 3 все еще имеет секреты

Помните ли вы свой стиль игры в GTA? Вы старались ездить осторожно, не нарушая правил, или игнорировать все и просто давили NPC, которые попадались на пути? А сбивали ли вы когда-нибудь светофоры? Если да, то, вероятно, также замечали, что игровая "массовка" – пешеходы и другие машины – будет ждать на перекрестках, даже если светофоры были повалены. Бывший разработчик Rockstar Оббе Вермейдж объяснил на своей странице в соцсети X, почему так происходило, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Rockstar Games сделала новое заявление о дате выхода GTA 6

В GTA 3 светофоры циклически проходят через 3 состояния: Север/Юг, Восток/Запад, Пешеходы. Ориентация модели светофора определяет его цикл. При запуске мой код сохранял цикл в узлах дороги. Вот почему, даже если светофор был перевернут, машины все равно подчинялись,

– пишет Вермейдж.

То есть фактически он говорит, что правила поведения машин и пешеходов были прописаны не в самих светофорах, а в этих "узлах дороги". Поэтому когда вы уничтожаете столб светофора, никто в игре об этом не знает.

Вермейдж добавляет, что эта закономерность все еще работала в GTA 4.

Он также говорит, что хотел, чтобы игроки получали одну звезду розыска за проезд на красный свет. Однако это не нравилось никому в команде разработчиков, поэтому эту механику пришлось убрать, хотя это и могло поднять реалистичность процесса.

С другой стороны, вы бы постоянно находились в розыске, поскольку следить за светофорами в игре было трудно. Полицейские преследования быстро нарастают, поэтому в вас практически всегда будут стрелять только за то, что вы пытаетесь передвигаться по карте.