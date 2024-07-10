Разработчик посоветовал игроку "убить себя" после того, как тот оставил негативный отзыв об игре

Пользователь Steam оставил негативный отзыв после игры, а взамен получил ответ с пожеланием убить себя от одного из разработчиков проекта. Студия извинилась за такое поведение своего работника, и говорит, что того уже уволили.

Что случилось

Игра, вокруг которой произошел весь инцидент, называется Coin Pusher Casino. Это классическое казино, запущено в феврале 2024 года компанией Tree Nuts Game. Поиграв более 100 часов, пользователь Reddit Koentjuh оставил негативный отзыв на странице игры в Steam, жалуясь на то, что она незавершенная, а ее уровни недостаточно сбалансированы.

Смотрите также Новый мод для The Witcher 3 позволяет создавать собственных персонажей на замену Геральту

Через несколько дней пользователь Steam, обозначенный как разработчик игры, посоветовал Koentjuh убить себя. Автор негативного отзыва быстро сделал скриншот комментария, потому что боялся, что его быстро удалят, что и на самом деле произошло. Если вы посмотрите сейчас, то увидите, что комментарий отсутствует в обзоре. Когда Koentjuh поделился скриншотом комментария на Reddit, тот быстро стал вирусным, получив тысячи лайков и побуждая многих людей пойти в раздел обзоров казино Coin Pusher, чтобы пожаловаться на комментарий разработчика.

Студия наказала разработчика

Интересно, что разработчик игры, понимая правила платформы, использовал завуалированную фразу, заменив слово "yourself" (то есть "себя") на слово "yoursells", что звучит очень похоже при произношении, но не является настоящим словом, которое имеет перевод.

Похоже, огласка заставила Tree Nuts Games отреагировать на ситуацию. 6 июля, всего через несколько часов после того, как пост на Reddit стал вирусным, компания опубликовала на форумах Coin Pusher Casino заявление, в котором извинилась перед игроками за то, что произошло.

Мы глубоко сожалеем о недавнем инциденте, связанном с неприемлемым постом, сделанным одним из наших разработчиков. Мы искренне извиняемся перед пострадавшим пользователем и всем сообществом за это неприемлемое поведение,

– заявили в студии.

По словам Tree Nuts Games, разработчика, который сделал этот комментарий, был "уволен и выведен из команды". Студия также утверждает, что начала тщательную внутреннюю проверку и рассматривает возможность обратиться за "профессиональной помощью" для членов своей команды.

Чуть позже появился еще один комментарий, уже непосредственно от самого работника компании, который посоветовал игроку убить себя. Он обратился к пострадавшему игроку: "Конечно, клиент может написать отзыв или комментарий, который он/она считает нужным, и я не в праве давать такой эмоциональный ответ пользователю Steam. Я отреагировал так, как отреагировал, и, конечно, это не является оправданием, поэтому приношу свои глубочайшие извинения за мое неуважительное поведение".

Тем временем пользователи быстро начали выбирать стороны и заваливать игру негативными рецензиями, обваливая ее рейтинг. Но некоторые другие стали на сторону разработчика, утверждая, что реакция была не такой уж и плохой, а также восхваляя разработчика за то, что он дал отпор негативным отзывам.