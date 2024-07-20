Работник Bethesda случайно выдал важную деталь о The Elder Scrolls 6

Поклонники Bethesda поймали концепт-художника студии на неосмотрительности, тем самым узнав интересную деталь о долгожданной The Elder Scrolls 6.

Один из разработчиков Bethesda через свой Pinterest случайно поделился с внимательными фанатами железными намеками о том, где будут происходить события The Elder Scrolls 6.

Интересно Геймер создал Альберта Эйнштейна в Elden Ring – забавное фото

Тодд Говард и компания готовят для нас Хаммерфелл

Рэй Ледерер – старший концепт-художник Bethesda Game Studios, который работает там еще с 2008 года проявил неосторожность, пользуясь популярным сайтом Pinterest.

В частности, недавно в его учетной записи было замечено немало изображений, сохраненных для нескольких его публичных "досок" с названиями "Люди", "Костюмы", "Оружие" и "Пейзажи".

Общим для всех фотографий стало то, что они представляли людей, искусство, архитектуру и ландшафты североафриканской, мавританской и ближневосточной культур, все из которых давно признаны источниками вдохновения для создания регионов Хаммерфелла и Редгарда во вселенной The Elder Scrolls.

Поэтому, большинство поклонников "свитков" уверены, что концепт-художник черпал вдохновение из этих фотографий для создания Хаммерфелла в TES 6.

Интересно, что Ледерер сделал свой профиль Pinterest частным вскоре после того, как эта информация начала распространяться в сети, что только усиливает догадку геймеров.