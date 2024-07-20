Работник Bethesda случайно выдал важную деталь о The Elder Scrolls 6

20 июля 2024, 19:50
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Источник:

Gamerant

Поклонники Bethesda поймали концепт-художника студии на неосмотрительности, тем самым узнав интересную деталь о долгожданной The Elder Scrolls 6.

Один из разработчиков Bethesda через свой Pinterest случайно поделился с внимательными фанатами железными намеками о том, где будут происходить события The Elder Scrolls 6.

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Рэй Ледерер – старший концепт-художник Bethesda Game Studios, который работает там еще с 2008 года проявил неосторожность, пользуясь популярным сайтом Pinterest.

В частности, недавно в его учетной записи было замечено немало изображений, сохраненных для нескольких его публичных "досок" с названиями "Люди", "Костюмы", "Оружие" и "Пейзажи".

Общим для всех фотографий стало то, что они представляли людей, искусство, архитектуру и ландшафты североафриканской, мавританской и ближневосточной культур, все из которых давно признаны источниками вдохновения для создания регионов Хаммерфелла и Редгарда во вселенной The Elder Scrolls.

Bethesda employees Pinterest account is still actively updating more pins, interesting to see the inspiration and direction for Tesvi, clearly hammerfell is the setting
byu/nitsuaztnarf inTESVI

Поэтому, большинство поклонников "свитков" уверены, что концепт-художник черпал вдохновение из этих фотографий для создания Хаммерфелла в TES 6.

Интересно, что Ледерер сделал свой профиль Pinterest частным вскоре после того, как эта информация начала распространяться в сети, что только усиливает догадку геймеров.

Автор: Максим Задворський