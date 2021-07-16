Разработчик The Witcher показал как выглядела первая модель Геральта из Ривии в 2002 году

Польский портал, выяснил, как в начале разработки выглядел один из самых узнаваемых персонажей видеоигр – Геральт из серии The Witcher. Подробнее в материале.

Раритетными кадрами с редакцией популярного польского портала о видеоиграх поделился Себастьян Зелинский, руководитель разработки первой игры серии и бывший глава CD Projekt.

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Разработчик сумел найти в собственных архивах две анимации одной и той же модели персонажа на черном и цветном фоне. Именно благодаря этой находке, мы видим что первая версия сильно отличается от привычного нам "Белого волка", которого мир увидел в 2007 году с выходом игры.

Цвет волос персонажа далек от белого, а лицо не "украшает" известный шрам. Также можно заметить, что этот Геральт явно моложе, чем финальная версия.



Все дело в том, что на начальном этапе производства The Witcher, проект создавался на движке IC, на котором чуть ранее компанией был разработан шутер Mortyr 2093-1944. Однако именно Зелинский, который был его автором, столкнулся с проблемой адаптации этого движка для игры в совершенно другом жанре. Тогда было решено, что лучше будет использовать Aurora Engine, разработанный уже известной в то время студией BioWare.

Эволюция Геральта / изображение vrutal.com

Именно благодаря этому шагу видеоигровая индустрия получила такого харизматичного и памятного персонажа, каким стал Геральт из Ривии.