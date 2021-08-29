Разработчики Age of Empires IV планируют создать непобедимый искусственный интеллект

Создатели продолжения культовой серии RTS Age of Empires намерены создать искусственный интеллект который с помощью машинного обучения, станет непобедимым для любого игрока. Подробнее в материале.

Через шестнадцать лет после выхода последней части культовой франшизы, Microsoft наконец стоят на пороге релиза Age of Empires IV, что была анонсирована еще в далеком 2017 году.

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По мере приближения к дате выпуска игры, планирующегося 28 октября, появляется все больше деталей о долгожданном проекте. Недавно творческий директор франшизы Адам Исгрин рассказал порталу Kotaku об одном весьма интересный плане разработчиков, который те собираются воплотить в жизнь после релиза.

Военные баталии в Age of Empires IV / скриншот с YouTube

Часто, когда создатели RTS пытаются разработать для игроков достойного оппонента в лице искусственного интеллекта все сводится к тому, чтобы просто позволить ему мошенничать, например, накапливая невероятные суммы золота, скорее производя военные юниты или используя другие различные хитрости. В результате такие "противники" получаются не очень умными, а вся сложность в борьбе с ними заключается только в преодолении каких-то количественных показателей.

Геймплейный трейлер Age of Empires IV



Однако разработчики Age of Empires решили подойти к этому вопросу более изящно, не прибегая ни к одному из методов старой школы. Итак, спустя некоторое время после выпуска, они планируют внести в игру дополнительный режим сложности в котором активируют особый "безжалостный" искусственный интеллект с возможностью машинного обучения, который осваивая новые тактические приемы в процессе игры против реальных оппонентов в конечном итоге должен стать непобедимым.

Сейчас мы используем машинное обучение для ИИ, но хотим пойти еще дальше. В будущем, мы, вероятно, рассмотрим возможность создания безжалостного ИИ, который будет учиться у все большего числа людей, играющих против него, до такой степени, что он станет непобедимым, – отметил Исгрин в разговоре с журналистами Kotaku.

Что касается людей, которые не хотят страдать от непобедимого искусственного интеллекта, то они получат противоположную возможность, так называемый "сюжетный режим", снижающий уровень сложности оппонентов настолько, что проиграть им в однопользовательской кампании будет просто невозможно.

Age of Empires IV выйдет на ПК 28 октября текущего года.