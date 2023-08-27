Разработчики Baldur's Gate 3 за раз исправили более тысячи багов: что изменилось

Larian Studios выпустила первый большой патч для Baldur's Gate 3. Можно даже сказать: огромный. Ведь за один раз большое обновление исправило сразу более тысячи багов.

Список поправок настолько велик, что превысил лимит текстовых сообщений в Steam. Патч уже доступен для загрузки, он весит 2,2 гигабайта.

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Большое обновление Baldur's Gate 3

Среди самых заметных изменений – враги перестанут замечать вас тогда, когда по идее не должны, исправлен баг, когда предметы двигаются случайным образом, нарушая законы гравитации.

Кроме того, большая часть обновлений касается представителей низкорослых рас. Теперь камеры будут воспринимать их гораздо более адекватно.

Что еще важнее, их поцелуи с представителями других рас теперь будут выглядеть менее неуклюже.

Baldur's Gate 3 все еще не вышло на всех платформах. На PS5 игра появится 6 сентября, версия для Xbox тоже выйдет до конца этого года, и в ней не будет разделенного экрана на Series S.