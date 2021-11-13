Разработчики Battlefield 2042 пообещали переименовать скин с названием "Зеленый человечек"

Представители студии DICE оперативно отреагировали на критику скина с названием "Зеленый человечек". Они написали, что сделали это неумышленно, а также пообещали переименовать его в ближайшее время.

Наверное, все поклонники серии Battlefield с нетерпением ждали вчерашнего дня. Дело в том, что вчера в раннем доступе появилась новая часть, а сыграть в нее смогли все владельцы издания Gold или Ultimate, а также подписчики EA Play Pro. Смогли это сделать и геймеры из Украины, правда, вряд ли им могло понравиться одно очень неоднозначное решение разработчиков из DICE.

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Если вкратце, то украинские игроки нашли в Battlefield 2042 скин с названием "Зеленый человечек". Стоит добавить, что этот образ разработчики создали для российского специалиста по прозвищу Борис. Такой скин не понравился нашим геймерам, а также игрокам из других стран. Все они начали жаловаться и требовать объяснений от разработчиков Battlefield 2042.

Стоит отметить, что представители студии DICE очень оперативно отреагировали на эту критику. В своем твиттере они написали:

Сегодня вы помогли нам, сообщив о названии одного из образов Бориса. В нем была неумышленная отсылка на реальные события, которая не соответствует ценностям нашей команды. Мы изменим название в ближайшем обновлении, а также мы благодарны за то, что вы сообщили нам об этом.

Также представители DICE персонально ответили пользователю с никнеймом Waggle-free, который одним из первых заметил этот скин. Они поблагодарили его за помощь, а также еще раз отметили, что сделали это неумышленно. Напоследок стоит отметить, что пока неизвестно, какое название теперь получит этот скин на Бориса.

Борис в англоязычной версии игры Battlefield 2042 / Фото с твиттера Waggle-free