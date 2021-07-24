Впервые в истории серии: разработчики Football Manager анонсировали революционное нововведение

Разработчики серии Football Manager поделились информацией об интересном нововведении. Они отметили, что работают над этим элементом уже несколько лет, но пока не знают, когда смогут добавить его в игру.

Наверное, почти все поклонники спортивных симуляторов знают, что серию Football Manager уже несколько лет критикуют за однообразие, а также отсутствие серьезных изменений. Правда, в этом году ее разработчики решились на действительно революционное нововведение, которое появится даже не в следующей части.

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Оказывается, что студия Sports Interactive уже несколько лет работает над женским футболом, но рассказать об этом решила только сейчас. Разработчики отметили, что не планируют создавать отдельную игру или режим. Они хотят ввести этот элемент в существующую "экосистему", то есть игроки смогут в рамках одной карьеры переходить между женскими и мужскими командами. Авторы понимают, что для этого недостаточно будет просто создать новую базу данных. Поэтому они решили взяться за этот вопрос очень серьезно.

В целом разработчики планируют обновить немало различных элементов: систему оценки атрибутов, трансферы, травмы, тренировки, модели игроков, тексты и многое другое. Известно, что они уже начали записывать новые анимации для этого. Также разработчики отметили, что планируют работать (обновлять) над женским футболом даже после его выхода. Правда, пока неизвестно, в какой части это произойдет.

Очень вероятно, что многие поклонники серии будут критиковать это решение, хотя на самом деле идея очень хорошая. Разработчики не только помогут в популяризации женского спорта, но и наконец-то решатся на серьезные изменения. И речь идет не о самом факте добавления женского футбола, а о том, что они планируют для этого переосмыслить различные механики. То есть разработчики смогут серьезно обновить Football Manager, но без разрушения классической работающей модели.

Футболистки в костюмах для захвата движений / Фото портал Football Manager