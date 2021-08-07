Пикантный баг: разработчики Fortnite удалили новую эмоцию с объятиями – видео

Разработчики Fortnite удалили из игры новую эмоцию с названием "Bear Hug". Дело в том, что геймеры нашли ей очень странное применение, которое не понравилось представителям Epic Games.

Наверное, все поклонники Fortnite знают, что сейчас в игре проходят виртуальные концерты Арианы Гранде. Событие интересное, а разработчики из Epic Games даже выпустили в честь этого сразу несколько тематических предметов. Правда, на этот раз они допустили одну ошибку.

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Итак, несколько дней назад во внутриигровом магазине Fortnite появилась новая эмоция с названием "Bear Hug" ("Медвежьи объятия"), которую можно приобрести за 200 V-Bucks (игровая валюта). В целом это обычная эмоция, которая позволяет двум игрокам обняться. Правда, поклонники Fortnite нашли ей очень неожиданное применение.

Дело в том, что в момент ее использования почему-то можно приседать (вставать на колени), поэтому один из героев, который это сделает, будет обнимать другого ниже пояса. То есть персонажи оказываются в достаточно пикантной позе, которая не очень характерна для игры Fortnite (PEGI 12). Но хуже всего (для разработчиков), что геймеры сразу же начали использовать для этого скин Арианы Гранде.

Пикантный баг в видеоигре Fortnite: видео

Понятно, что ситуация неприятная, а потому разработчики оперативно удалили эмоцию с Fortnite. Представители Epic Games написали, что эти объятия вернутся в игру, но только после того, как они исправят этот странный баг. Также разработчики добавили, что все игроки, которые приобрели эмоцию "Bear Hug", смогут вернуть свои средства на следующей неделе. Напоследок стоит отметить, что в ближайшие дни в Fortnite пройдет три концерта Арианы Гранде, а поэтому все желающие еще могут увидеть это шоу "вживую".

Расписание концертов Арианы Гранде (Североамериканское восточное время) / Фото с сайта Epic Games