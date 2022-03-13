Разработчики футбольного симулятора UFL также не собираются сотрудничать с россиянами

Разработчики из студии Strikerz Inc. разорвали свои отношения с представителями российского футбола. Также они решили закрыть свой местный офис.

Наверное, все любители футбольных симуляторов знают, что разработчики с EA Sports одним из первых отреагировали на российскую военную агрессию. Они сразу же удалили из своих видеоигр почти весь контент, связанный со страной-агрессором.

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Strikerz Inc. покидает российский рынок

Поддержать их решили и разработчики еще одного амбициозного футбольного симулятора с названием UFL. Речь идет об авторах из студии Strikerz Inc., которые только месяц назад полноценно представили вышеупомянутую видеоигру. В своем сообщении ее представители указали, что не могут оставаться в стороне в такой ситуации. Они поддержали украинский народ, а также заявили, что выступают против российской военной агрессии.

Представители студии отметили, что разрываются бизнес-связи с Россией и закрывают свой местный офис. Также они добавили, что останавливают свои партнерские отношения с российскими игроками, футбольными клубами и лигами.

Правда, одновременно с этим они вынуждены временно закрыть и свой киевский офис. Наверное, не следует объяснять, почему представители студии Strikerz Inc. приняли такое решение. Сейчас они активно помогают своим украинским коллегам переехать в безопасное место.

Также уже известно, что студия не собирается останавливать разработку своего футбольного симулятора UFL. Согласно новой информации они хотят создать видеоигру, которая сможет объединить всех фанатов футбола. Напоследок отметим, что в студии Strikerz Inc. есть еще офисы в Беларуси, Литве и Кипре.