Дыни, поддоны и вантузы – разработчики God Of War показали, как записывали звуки для игры

Джоанна Фанг – старшая саунд-дизайнер PlayStation Studios, показала как проходил процесс записи звуков для God Of War и какие неожиданные предметы для этого использовались. Потрясающее видео – в материале.

Аудиодизайнер, вероятно, одна из самых недооцененных профессий в индустрии создания видеоигр, ведь редко игроки задумываются над тем, как трудно передать атмосферу мира игры с помощью звуков, или тем как сложно подобрать "правильный" скрип двери из сотен скрипов двери, а иногда и не только среди них.

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Издание WIRED поговорило со старшей дизайнером PlayStation Studios – Джоанн Фенг о ее работе над любимой миллионами геймеров франшизой God of War.

Оказалось, что звук цокота копыт лошади – это лишь пара стукающих по камням туалетных вантузов. Вкусный звук с которым Кратос проламывает череп очередному врагу, на самом деле является ничем иным как звуком того, как Джоанн разбивает спелую дыню ломом.

А одним из величайших открытий стало то, что вы можете получить идеальный звук хруста снега под ногами, пройдясь по углю.

Как создавались звуки для God of War: видео

Видео удивительно познавательное и дает прекрасное представление о том, насколько талантливые люди работают над каждым аспектом успешной видеоигры.