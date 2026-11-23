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О причинах отказа от популярного хобби геймеров рассказал соруководитель студии Rockstar North Роб Нельсон, пишет издание VGC.

Почему разработчики убрали любимое развлечение игроков

Поклонники серии привыкли к разнообразным развлечениям в открытом игровом мире: боулинг стал символом четвертой части, а метание дротиков привлекало игроков в Grand Theft Auto 5 и ее сетевом режиме. Однако при создании новой игры авторам пришлось расставить жесткие приоритеты.

Даже когда вы слышите, что у нас безлимитные деньги или безлимитное время, это не так. Иногда приходится просто признать, что мы не сможем сделать это на том уровне, который считаем необходимым– прокомментировал соруководитель студии Rockstar North Роб Нельсон.

Разработчики изменили подход к мини-играм еще во время работы над Red Dead Redemption 2. Команда решила превратить обычные второстепенные развлечения в полноценные активности. Каждое развлечение должно иметь собственную реалистичную физику и восприниматься как органичное продолжение основных механик, а не просто как быстрое нажатие кнопок.

Например, в новой части авторы полностью реализовали бильярд с детализированной физической моделью движения шаров, а силовые тренировки в тренажерном зале точно имитируют процесс поднятия веса.

Также разработчики добавили возможность свободно бросать мяч в корзину во время игры в баскетбол. Однако на тонкую настройку физики дартса у команды просто не хватило рабочих ресурсов.

Лучше вообще этого не делать, чем сделать и получить недостаточно качественный результат– подытожил Нельсон.

Исключение отдельных мелких активностей позволило разработчикам сосредоточить усилия на детализации мира штата Леонида, оптимизации графики и разработке сложных сюжетных миссий.

Несмотря на отсутствие некоторых привычных развлечений, игра получила самые высокие оценки от критиков и собрала 3,79 миллиарда долларов за первый день продаж.